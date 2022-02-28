«الثقافى الكورى» ينظم محاضرة تعريفية لمنحة حكومته للدراسات العليا لعام 2022

جدة - نرمين السيد - نظم المركز الثقافى الكورى فى مصر محاضرة افتراضية من خلال بث مباشر على قناة اليوتيوب الخاصة بالمركز، للتعريف بمنحة الحكومة الكورية للطلاب المصريين لمرحلة الدراسات العليا لعام 2022.





وشارك فى المحاضرة سلمى حسنين الحاصلة على درجة فى اللغويات من جامعة يونسى الكورية، وشروق عبد الوهاب الحاصلة على درجة الماجستير فى الآداب من جامعة كوريا وكلتاهما أستاذ مساعد بقسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس.

وحظيت هذه المحاضرة باهتمام كبير من جانب الطلاب المصريين الذين يسعون إلى استكمال دراستهم فى كوريا.

وتناولت المحاضرة التعريفية التى حضرها أكثر من 500 طالب كيفية التقدم للمنحة وأهم التخصصات العلمية فى مختلف الجامعات الكورية بالإضافة إلى سمات الحياة الجامعية فى كوريا والحياة اليومية فى كوريا بصفة عامة فضلا عن الإجابة على كافة استفسارات الطلاب المشاركين.

ومن جانبه أعرب أوه سونج هو مدير المركز الثقافى الكورى عن سعادته باهتمام وشغف الطلاب المصريين بالدراسة فى كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن المنحة تغطى كافة التخصصات العلمية كما أنها ممولة بالكامل ولا تشترط على المتقدمين إجادة اللغة الكورية.

وأوضح أوه سونج هو أن النهضة العلمية والتكنولوجية التى حققتها كوريا الجنوبية، تشكل أحد العوامل الدافعة وراء رغبة الكثير من الطلاب فى مواصلة دراستهم فى كوريا، كما أسهمت الثقافة واللغة الكورية بقوة فى جعل كوريا واحدة من الوجهات التعليمية الأكثر جاذبية للطلاب حول العالم. وقال إنه سيتم ترشيح أربعة طلاب مصريين هذا العام لاستكمال دراستهم العليا فى كوريا، متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين.

ويستقبل المركز الثقافى الكورى أوراق التقدم لمنحة الحكومة الكورية للدراسات العليا لعام 2022 ابتداء من 28 فبراير الجارى وحتى 10 مارس ويمكن الاطلاع على التفاصيل على الموقع الإلكترونى للمركز الثقافى الكورى فى مصر (https: / /egypt.korean-culture.org/ko)