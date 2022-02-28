حياة كريمة: نستهدف خلق جيل واعٍ ومثقف

جدة - نرمين السيد - وأضافت يوستينا ثروت، خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن حياة كريمة تؤمن بأن الإنسان المصرى هو كنز الوطن، لذا أطلقت مجموعة من الحملات التى تعمل على تطوير المواطن.

وأشارت إلى حرص المبادرة على تنمية النشء، وعقول الأطفال بطرق جديدة، مؤكدة أن استمرار هذه الأعمال يتطلب تنظيم الأسرة، مشددة على أن المبادرة تسهدف خلق جيل جديد مثقف وواعٍ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويتمثل الهدف الاستراتيجى للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية 2021 - 2023 فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، من خلال ضبط النمو السكانى، وكذلك اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية، مع أهمية تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية والتشبيك بينها من خلال خطة استراتيجية متكاملة.

ويعد الهدف الرئيسى منها ليس فقط التركيز على ضبط معدلات النمو السكانى المتزايد بل هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية مع تأكيد أهمية النظر للقضية السكانية كحق من حقوق الإنسان وخصوصا حقوق المرأة والطفل.