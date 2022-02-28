عاجل- الخارجية تصدر بيانا بشأن مصريين غادروا أوكرانيا (صور)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية اليوم الاثنين ان السفارة المصرية فى كل من وارسو وبوخارست استقبلتا مجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، إذ قدمت لهم سفارتنا فى البلدين كل أوجه الرعاية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية والرومانية الصديقة.





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