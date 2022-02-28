/682234/الرئيس-السيسي-لما-اتكلمنا-عن-تطوير-التعليم-الدكتور-طارق-شوقى-خد-على-دماغه-لما-مات

دوت الخليج

جاء ذلك خلال كلمته لاطلاق المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية مضيفا:" البلد دي بتاعتنا كلنا مش بتاعتي انا بس.. لما اتكلمنا عن تطوير التعليم الدكتور طارق شوقى خد على دماغه لما مات.. أنتوا عايزين تعليم جيد ولا لا؟ الهدف من القعدة دي إننا نصارح بعض والناس تفهم اللي بيحصل".

الرئيس: لما اتكلمنا عن تطوير التعليم الدكتور طارق شوقى خد على دماغه لما مات

وأكمل الرئيس علد الفتاح السيسي :" الدكتورة هالة السعيد قالت معدل النمو 6%.. هو اللي زينا ينفعه 6%، إحنا عايزين 60%، عشان أقدم وعي وتعليم زي اللي في أوروبا حتى اصل إلى 5 تريليون جنيه ناتج محلي.

تدهور أوضاع التعليم الجامعى فى مصر

كما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تدهور أوضاع التعليم الجامعى فى مصر والحاجة لرؤية جديدة للتغلب على إشكاليات الوضع الحالى وخاصة فى كليات الحاسبات وتكنولوجيا والمعلومات وأيضا بعض أقشام كليات الهندس التكنولوجية، مشيرا إلى أنه تم رصد سوق عمل المبرمجين على مستوى العالم وتبين به نقص كبير يقترب من مليون فرصة عمل متوفرة بشأنه وبالتالى تم التوافق على أن يتم تأهيل خريجين كليات الحاسبات والمعلومات من أجل الاستفادة من هذا السوق فى توفير فرص العمل.

جاء ذلك فى كلمته من فعاليات إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، مؤكدًا على أن التأهيل كان يتطلب نحو 30ألف دولار لكل خريج والدولة كانت على استعداد شامل للتكفل بهذا الأمر من أجل أن يكون الخريج مناسب لهذه الفرص، وتم التنسيق مع وزير الإتصالات للإعلان عن هذه الفرص للخريجين وتم التوافق أن يخض هؤلاء الخريجين لاختبارات قبل أن يتم التأهيل وتقدم نحو 300 ألف خريج،فيما طلب الرئيس السيسى من د. مصطفى مدبولى باستكمال حديثه وتوضيح هذا الأمر للحضور، والذى أكد على حديث الرئيس بأن سوق المبرمجين كان به نقص شديد وبالتالى تم التوجيه من الرئيس السيسى من أجل الاستفادة من هذا السوق لصالح الخريجين من كليات حاسبات ومعلومات وهندسة المعلومات وتوجيهات الرئيس السيسى كانت واضحة بأن الدولة كانت على استعداد للتكفل بكل أعمال التأهيل.