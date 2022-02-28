مسابقة «أحلى صوت».. حمو بيكا يكتشف المواهب الجديدة

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أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» عن إنطلاق مسابقة تحت إشرافه «مسابقة أحلى صوت مع حمو بيكا 2022» وجاء ذلك الإعلان بتفاعل كبير من رواد التواصل الإجتماعي.

دوت الخليج يرصد لكم إنطلاق مسابقة أحلى صوت مع حمو بيكا 2022 وذلك خلال السطور القادمة.

مسابقة أحلى صوت مع حمو بيكا

وقد شارك حمو بيكا متابعيه بالبانر الرسمي لهذه المسابقه، وعلق عليها قائلًا: احلا صوت مع حمو بيكا 2022 ..خليك انت نجم المهرجان واشترك الان في المسابقه.. وشروط المسابقه بسيطه جدا، الجوائز لاول ثلاث مراكز، وكل الخسران هيكون ليه اغنيه من انتاج الشركه وشهاده تقدير من مسابقه احلي صوت 2022 مع حمو بيكا اتصل علينا ونورنا في الشركه 01229405528 01158819595 01008630953 وعلي الواتس اب : 01553588874 العنوان / المريوطيه فيصل - شارع رمضان بيومي عماره رقم 20 مكرر هاشتاج: شركة سفن ستار ميوزيك للإنتاج الفني.

نصائح حمو بيكا لتصبح مطرب مهرجانات

وفي سياق متصل، قد قال حمو بيكا خلال فيديو نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: هتسيبك من الكلاسيك وتلبس ترتر، كل ما تلبس ترتر كتير تنجح كتير، لكن تلبس كلاسيك ياما مفيش نجاح، ثم بدأ بتعليم الشاب الغناء على أنغام أغنيته الشهيرة «رب الكون ميزنا بميزة».

خلاف حمو بيكا وحلمي عبد الباقي

وعلى الصعيد الآخر، حدثت أزمة قوية بين مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا وعضو مجلس نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي، بعد أن تقدم عبد الباقي ببلاغ ضد حمو بيكا أوضح به أن حمو بيكا قام باتهامه بأخذ رشوة وتزوير أوراق رسمية، وتحدث حمو بيكا على الأمر من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز عبر برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية mbc مصر، فعلق بيكا، قائلًا: أستاذ حلمي على دماغي ومفيش بيننا أي مشكلة ومفيش كلام متوجه له والمرة الجاية هقول الأسامي اللي عملت معايا كدا عن طريق مستندات وأوراق.

وأردف بيكا: أنا محددتش حد من مجلس نقابة الموسيقيين، وأنا قابلت أستاذ حلمي عبد الباقي في دبي وهو إنسان محترم وأنا مشكلتي مع ناس معينة، وعايز أقعد مع الفنان هاني شاكر.