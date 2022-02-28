/682232/أمير-عزمي-يرد-على-مرتضى-منصور-بشأن-قرار-إقالته-من-الجهاز-الفني-لنادي-الزمالك

علق أمير عزمي مجاهد علي قرارات المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك بعد وقوع حدث مشاجرة في مباراة الواد المغربي الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أمير مجاهد عبر حسابة الشخصب"انستجرام:" في البداية أعرب عن حزني الشديد كأحد أبناء نادي الزمالك، لتراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، ويشهد الله أننا لم ندخر جهداً في سبيل النهوض بمستوي الفريق والظهور بأفضل صورة.

وتابع:"وأود أن أشير إلي أنني لم يسبق لي أن أفتعل اي مشكلة سواء عندما منت لاعبا أو مدربا وأرفض تشويه صورتي أة اتهامي بسوء السلوك أثناء مباراة الوداد الأخيرة بدون وجه حق وبشهادة الجميع ووفقا للقطات التي أظهرها بث المباراة أنتي كنت أحاول توجيه اللاعبين في الملعب وابعدهم عن المشكلة التي حدثت خارج الخطوط للحفاظ علي تركيزهك

وأتمني التوفقي لنادي الزمالك الكيان العريق في الفترة المقبلة، وأن يظل الفريق اى منصة التتويجات، ويحصدالألقاب كما اعلن احترامي الكامل لقرارات مجلس إداراة نادي الزمالك وأتمني لهم التوفيق.

تصريحات مرتضي منصور

وقال في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "تخاطيف مع شريف" على قناة الحدث اليوم: "أنا قولت مافيش قرار هيتاخد قبل ماتش الوداد، بعد ما خلص ناخد بقى القرارات".

وأضاف: " أنا اتسحملت استفزازات كتير من كارتيرون، ومستحملين كتير، وانا متضايق وزعلان زي جماهير الزمالك بالظبط".

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وبدأ الزمالك اللقاء بقوة وسجل هدف التقدم عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة الثالثة من تصويبة صاروخية سكنت شباك التكناوتي.

ولكن يعود الوادا سريعاً، وسجل زهير المرتجي هدف التعادل بعد ارتباك من مادفعي الزمالك، ليسدد المرتجي الكرة لتسكن شباك محمد أبو جبل.

وظل الوداد يهاجم حتى سجلوا الهدف الثاني عن طريق أمين فرحان في الدقيقة 37، بعد خطأ من أبو جبل في إخراج الكرة.