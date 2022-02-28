/682236/رئيس-جامعة-الأقصر-يشهد-تكريم--فرسان-الإرادة--الفائزين-في-بارالمبياد-الجامعات-المصرية

كرم الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، 13 طالبًا وطالبة من ذوي الهمم بكلية الألسن، تقديرًا لماحققوه من مراكز متقدمة، وحصد أربع ميداليات متنوعة، بين ذهبية وفضية في اللقاء الرياضي لبارالمبياد الجامعات المصرية الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار "الإعاقة منحة لا محنة" بمقر المدينة الشبابية بالإسكندرية.

وسلم رئيس الجامعة الطلاب الفائزين، شهادات المشاركة المقدمة من وزارة الشباب والرياضة للطلاب المشاركين بالبارالمبياد، فضلًا عن تكريم الطلاب ومنحهم ميداليات جامعة الأقصر، وأثنى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة على آداء الطلاب وإصرارهم على حصد نجاحات متتالية من خلال مشاركاتهم في العديد من الفعاليات والأنشطة، مؤكدًا أنهم يثبتون دائماً أنهم قادرون على التحدي وتحقيق أفضل النتائج خلال مشاركتهم في الأنشطة والمسابقات المختلفة.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بأبناء الجامعة من الطلاب ذوي الهمم، وبماحققوه لرفع اسم الجامعة بين الجامعات المصرية، مشددًا على حرص الجامعة على توفير كافة سبل الدعم لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة مع توفير الأدوات والتقنيات المناسبة لهم والتي تساعدهم على تحصيل العلم، موجهًا شكره للمشرفين على ذلك النشاط المتميز، لدورهم فى دعم ورعاية الطلاب والطالبات من ذوي الهمم وتشجيعهم دائمًا على المنافسة والتميز.

تكريم فرسان الإرادة بالأقصر

وهنأت الدكتورة إلهام عيسى مستشار رئيس الجامعة لشئون ذوي الإعاقة، الطلاب لفوزهم، موجهة الشكر لرئيس الجامعة مؤكدة أنه لا يدخر جهدًا في دعم الطلاب وكافة الفعاليات والمسابقات التي تسهم في تنمية روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب والعمل الجماعي، وتغرس بداخلهم روح المنافسة الشريفة. كما كرم رئيس الجامعة المشاركين بالإشراف على مشاركة الطلاب بالبارالامبياد، وكان أبناء الجامعة من كلية الألسن، قد شاركوا بفعاليات البارالمبياد في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 2 من ديسمبر، تحت رعاية الدكتور محمد محجوب رئيس الجامعة.

ختام فاعليات مبادرة “ذاكرة بلدى”

شهد مسرح المدينة الشبابية بمدينة الطود جنوب الاقصر، مساء اليوم ، حفل ختام فعاليات برنامج "ذاكرة بلدي" بمشاركة الدكتور محمد عبدالقادر خيري نائب محافظ الأقصر، والتى نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر. وشارك فى الحفل 100 شابًا وشابة من 5 محافظات هي “الأقصر؛ أسوان ؛ المنيا ؛ سوهاج ؛ قنا” ، خلال الفترة من 22 لــ 26 فبراير الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

واستهدفت فعاليات البرنامج تعزيز الهوية والانتماء لدى الشباب المصري وخلق حالة فنية وتراثية تربط الشباب المشارك بهوية وطنية واحدة من خلال عقد ورش عمل لمدة ثلاثة أيام متتالية في مجالات “الشعر والموسيقى والمسرح والاعلام والفنون التشكيليه” بالاضافة لمحاضره عن الهويه والانتماء في تراثنا الوطني.

وشملت فعاليات الحفل الختامي للبرنامج الذي حضره الدكتور محمد رزق رئيس مدينة الطود، ووكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر صلاح رشوان، والفنان التشكيلى أحمد نوار، عرضًا يوضح مخرجات ورش العمل، ومعرض فنون تشكيلية، وعروض غنائية وفنية وشعرية ومسرحية متنوعة، ونماذج متميزة من أبناء محافظة الأقصر، من بينها الطفل الشيخ أحمد محمد النوبي الذي تمكّنَ من إتمام حفظ القرآن الكريم في سن الـ ١١ عاماً رغم أنه كفيف البصر منذ ولادته. ومن جانبه أشاد نائب محافظ الأقصر، بمخرجات البرنامج والنماذج الشبابية الواعدة المشاركة به، مؤكدا على أهمية تأصيل قيم الهوية الوطنية لدى الشباب وذلك من خلال تعريفهم على تاريخ وطنهم وثقافته وتراثه ليسلم كل جيل الجيل الذي يليه قيم الاعتزاز والانتماء للوطن.