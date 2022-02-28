/682237/بعد-سنوات-من-الخصومة-سماح-أنور-تتوجه-لزيارة-سمير-صبري-بالمستشفي

قررت الفنانة المصرية سماح أنور وضع الخصومة التي بعدتها عن الفنان والإعلامي الكبير سمير صبري جانبًا، وزياته بالمستشفى للاطمئنان عليه ودعمه في أزمته الصحية الأخيرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة الفنانة سماح أنور للفنان الكبير سمير صبري بالمستشفى.

زيارة سماح أنور لسمير صبري

وكشف الناقد الفني طارق الشناوي عن ذلك الأمر، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "بعد سنوات من الخصام الذي يحدث أحيانًا بين أعز الأصدقاء.. زارت سماح أنور صديقها الحميم الفنان الكبير سمير صبري".

سمير صبري يبتهج لزيارة سماح أنور

وتابع راصدًا تفاصيل الزيارة:" كان سمير نائمًا ولم تشأ أن توقظه، ولكنه علم بزيارتها وتهلل وجهه فرحا بعد أن دامت الخصومة عدة سنوات".

تطورات الأزمة الصحية لسمير صبري

واختتم طارق الشناوي حديثه كاشفًا تطورات الأزمة الصحية لسمير صبري: "سمير انتقل إلي مستشفي آخر تنفيذًا لقرار الأطباء لاجراء قسطرة القلب، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بعلاجه علي نفقة الدولة.. غدًا ان شاء الله يقدم في برنامجه ذكرياتي الحلقة التي سجلها مع ليلي علوي في المستشفي وتتضمن أيضا رسائل للعديد من أصدقاءه البرنامج يبث الساعة الرابعة علي موجات محطة الأغاني الرسمية".

تصريحات سمير صبري حول أزمته الصحية مع عمرو أديب

وكان صبري قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «Mbc مصر» في تمام الساعة العاشرة مساءً:«ادعيلي الأزمة دي تمر بقالي سنة ونص بتعالج بالكيمو وهعمل عملية قلب دقيقة".

سمير صبري يناشد الدولة بمساعدته

واستطرد: "اقفوا جمبي وساعدوني في علاجي الله يخليكوا.. عايز ابقى تحت رعاية عمرو أديب، أرجوك خليك معايا يا عمرو.. نفسك معايا ووريني هتعملي ايه".

وأضاف: "كل من يخطر على البال من الفنانين جالي المستشفى.. إيمي ودنيا سمير غانم حتى اللي ظروفهم صعبة مفيش يوم مبيعدوش عليا في المستشفى، ودفعتي زي حسين فهمي وميرفت أمين".

وتوجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاج الفنان والإعلامي الكبير سمير صبري على نفقة الدولة وتلقيه الرعاية الصحية اللازمة.