/682240/الأربعاء-فصل-التيار-الكهربائي-عن-4-مناطق-بدمياط-دمياط

أعلن قطاع الكهرباء بدمياط، فصل التيار عن عدد من الخطوط في مدينة كفر سعد، يوم الأربعاء المقبل، بسبب أعمال الصيانة وتطوير المحولات، لتقديم الخدمة على النحو الأكمل. وأوضح القطاع في بيان له، اليوم الإثنين، أنه سيجري فصل مغذيات خط التوزيع في هندسة كفر سعد، وتتأثر مناطق مبارك والأعصر والمعاشات والمستشفى. وأوضح أيضا أن مناطق الفصل تشمل طريق المحور والسيالة والعنانية والزنانيري ومن المقرر قطع التيار كذلك عن منطقة الشهابية، يوم الجمعة.

ويجرى فصل مغذي السنترال من لوحه توزيع قرية السنانية، التابعة لمركز دمياط، يوم الخميس المقبل من الساعة الثامنة صباحا، وحتى الواحدة ظهرا لعمل صيانة للمحولات، وتركيب الكابلات الجديدة. وفي وقت سابق ، كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن خطة تطوير المناطق غير المخططة، والتي تتضمن 7 مناطق بمدينة دمياط هي "المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى و السنانية". أوضحت محافظ دمياط، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن الخطة تأتي بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، بتكلفة تقدر بنحو 258 مليون جنيه.

وتفقدت المحافظ منطقة المنيا، لمتابعة أعمال مد شبكات الصرف الصحي لتغطية المنطقة بالخدمة، ووجهت بتنفيذ أعمال الكهرباء بالتوازي مع تلك الأعمال، وتوزيع حنفيات الحريق والانتهاء من كافة العمليات وفقاً للجدول الزمني المحدد للبدء في رصف الشوارع الرئيسية بالأسفلت.

كما استمعت إلى شرح تفصيلي عن ما يجري تنفيذه من صيانة أعمدة الإنارة ومراجعة أعمال الكهرباء. وأكدت على وضع خطة متكاملة بالتعاون بين المحافظة، وصندوق التنمية الحضرية لتطوير تلك المناطق بالمدينة لتعزيز الخدمات بها، ومد شبكات المرافق والطرق والحماية المدنية. ويستهدف المشروع تطوير التجمعات السكنية التي جرى تشييدها في أوقات سابقة بشكل عشوائي، دون مراعاة لاتساع الشوارع أو القدرة الاستيعابية للبنية التحتية.

محافظ دمياط تعلن خطة لتطوير صناعة الأثاث

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، البدء في تنفيذ مشروع "الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي لصناعة الأثاث"، بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا "سيدارى"، وجامعتي سالفورد مانشستر، ولانكستر بالمملكة المتحدة. وأضافت المحافظ، أن المشروع يهدف إلى إعلان الصناعة التراثية للأثاث بمدينة دمياط، ضمن التراث الثقافي العالمي وتوثيق البعد لتلك الصناعة، من أجل حفظ وتعزيز وتطوير أنماط وقيم التراث الصناعي.

وأوضحت أن ذلك يأتي في مواجهة للمخاطر المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر الناتج عن التغيرات المناخية، إلى جانب تحقيق التعاون الدولي من أجل الحفاظ على المعرفة المحلية والحرفية اليدوية التي تشتهر بها المحافظة على المستوى العالمي. وتابعت محافظ الإقليم حديثها "يساهم البرنامج في تقديم الدعم الفني لتحقيق أهداف المشروع للنهوض بالقدرات البشرية لأبناء محافظة دمياط".