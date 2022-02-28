دينية النواب تناقش طلب احاطة حول حوادث «الانتحار»..ومطالبات بتكاتف مؤسسات المجتمع والدولة لمواجهتة

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عقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعا برئاسة الدكتور أسامة العبد وكيل اللجنة وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سكينة عبد السلام بشان دور وزارة الأوقاف في عمل توعية للمواطن البسيط وتجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع عقول الشباب والتحدث عن ظاهرة الانتحار في محافظة الشرقية.

دوت الخليج

مواجهة ظواهر الانتحار

و قالت النائبة ان وزارة الأوقاف تستطيع بقدراتها غير المحدودة واذرعتها من الائمة والوعاظ ان يكون لها الأثر الأكبر في مواجهة الانتحار والظواهر السلبية التي يعاني منها مجتمعنا في السنوات الأخيرة وتفعيل دورها في تقوية الوازع الديني، وقالت " لابد ان يمتد دور وزارة الأوقاف الي المصانع ومراكز الشباب والمدارس ولا يقتصر على المساجد وخطبة الجمعة. وتابعت ان هناك 6 احداث انتحار متتالية في محافظة الشرقية وغيرهم في القرى والنجوع وصل العدد هذا الشهر فبراير الي 4 شباب في عمر الزهور مما ينذر بكارثة تلزم ضرورة التحرك السريع وضرورة التنبه لهذة الظاهرة.

وقالت ان الشباب المنتحرين معظمهم في سن 23 سنة وان الأسباب ليست مادية وكانت بتناول حبوب الغلة المميتة ويرجع ذلك لغياب الوازع الديني وتراجع الوعي الديني لدي الشباب. وأضافت يجب تنظيم حوارات وندوات داخل المساجد مع الشباب يقوم بها أئمة لاقت تدريبات تراعي البعد النفسي والمزاجي للشباب، يكون الامام قادر على الاقناع وإيجاد حلول منطقية وواقعية خلال حواره مع الشباب واقترحت النائبة ان يلحق بكل مجمع إسلامي عيادات نفسية تقدم خدماتها لكل محتاج مع ضرورة تغير الثقافة المجتمعية الخاصة بالمريض النفسي.

وأكدت ان عملية الانتحار هذه القضية أصبحت أقرب الي الظاهر وتحتاج الي تكاتف جميع مؤسسات المجتمع والدولة وخاصة وزارة الأوقاف والاتصالات، مشيرة ان تباطؤ مباحث الانترنت في نجدة الفتاة التي تم ابتزازها بصور غير حقيقية مما أدى الي انتحارها.

واكد الدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف أطلقت مبادرة "حق الطفل “والتي سيتم من خلالها ترتيب لقاءات تثقيفية لحفظ القرآن الكريم وتعليم الآداب العامة، والولاء والانتماء لتثقيف الأطفال وتنمية الروح الوطنية لديهم.

و أضاف نوح أن الوزارة تعمل على تنظيم دورات تثقيفية لتحقيق أهداف هذه المبادرة، ومؤكدًا على ضرورة تفعيل نشاط المراكز الثقافية و أهمية التعاون والتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم للتوسع في تفعيل نشر الفكر والوعي الرشيد.

و تؤكد ان الوزارة دائما ما تحرص على التنبيه على الحفاظ علي النفس في جميع دوراتها التدريبية.

وردًا على اقتراح النائبة مقدمة الطلب بشان اتاحة لقاء بين الشباب والائمة قبل صلاة الجمعة بوقت كافي رد الدكتور نوح ان اقتراح فتح المساجد قبل وبعد الصلاة تم تعديله طبقا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والتي تراعيها وزارة الأوقاف حيث كانت المساجد مفتوحة دائماً وتلقى فيها الدروس والخطب يومياً.

و قال وكيل اللجنة د. أسامة العبد قائلًا ان الموضوع لا يتوقف على وزارة الأوقاف وحدها ولكن الموضوع يتداخل مع عدة وزارات واقترح العبد تأجيل مناقشة الموضوع لحين استدعاء عدد من مسئولي وزارة الاتصالات والداخلية، التعليم، ودار الافتاء.

وطالب د. محمد أبو هاشم بضرورة بصياغة توصية بضرورة فتح المساجد والاضرحة والمزارات بضوابط محددة في الوقت الذي تم فتح جميع قاعات الحفلات والفنادق ومراكز التسوق وغيرها وذلك لتخفيف الضغط النفسي عن المواطنين والشباب بزيارة الاضرحة والاولياء والجلوس في المساجد لما لهذا من روحانيات وراحة نفسيه.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها الثاني طلب الإحاطة المقدم من النائب احمد رجب شحات بشأن إعادة بناء المسجد الكبير بقرية ترسا بمركز طوخ محافظة القليوبية.

و قال النائب ان المسجد يعد من اقدم واكبر المساجد بالمنطقة ، وقال انني قد تقدمت بطلب لوزارة الأوقاف بشان هذا الموضوع قبل التقدم بطلب الإحاطة وكن دون جدوى و لفت مجدي وهيب رئيس الإدارة الهندسية بوازرة الاوقاف، ان المسجد تم إغلاقه منذ سبتمبر 2021 وجاري عمل التخطيط الهندسي واعداد الميزانية، وقال ان المسجد تم إدراجه في الخطة الحالية وفي انتظار البت الفني والمالي للبدء في اعمال البناء والصيانة في شهر يوليو القادم و قال رئيس الإدارة الهندسية بوازرة الاوقاف امام اللجنة ان اعمال التطوير للمسجد الكبير بقرية ترسا ستتم فور الانتهاء من إرساء المشروع على الشركة المقاولات المعنية