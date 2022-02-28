شيخ الأزهر يهنئ الأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

جدة - نرمين السيد - هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدا أن هذه المعجزة الربانية اختص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لمواساته، وبيان شأنه ورفعة منزلته.





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