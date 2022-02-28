الأوقاف: افتتاح 35 مسجدا الجمعة المقبل فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، عن نيتها لافتتاح 35 مسجدا الجمعة المقبل بمحافظة بنى سويف، منها 27 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و8 مساجد صيانة وترميم؛ ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضى حتى تاريخه 642 مسجدا، منها 544 مسجدا جديدا أو إحلالا وتجديدا، و98 مسجدا صيانة وترميما.





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