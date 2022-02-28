وزير النقل من المجر: طفرة هائلة بقطاع السكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الأهمية التى توليها مصر لعقد تصنيع وتوريد 1300 عربة قطار سكة حديد جديدة بواسطة شركة ترانسماش هولدنج الممثل للتحالف المجرى الروسى.





جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل مع سيرجيو كوربانوف – نائب رئيس شركة ترانسماش هولدنج الروسية وقيادات الشركة فى المجر، وبحضور السفير محمد الشناوى سفير مصر بالمجر، فى أول نشاط للوزير فى مستهل زيارته للمجر.

وأكد وزير النقل أهمية انتظام مواعيد توريد وتصنيع العربات وفقًا للعقد وكذلك وفقًا للمواصفات الفنية المتفق عليها.

وأضاف الوزير أن عقد توريد قطع الغيار والدعم الفنى والذى تم الاتفاق بشأنه سيكون هو الأول من نوعه، كونه سيساهم فى الحفاظ على مستوى العربات وتقديم الخدمة اللازمة لجمهور السكك الحديد المصرية، بالاضافة إلى ما سيشتمل عليه العقد من توطين لصناعة السكك الحديدية فى مصر، من خلال تجديد العربات والعمرات الجسيمة وانشاء ورش متخصصة لتصنيع العربات فى مصر.

فى ذات السياق، التقى الوزير بعدد من كبريات الشركات المجرية العاملة فى مجال النقل النهرى، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بتعظيم الاستفادة من قطاع النقل النهرى فى مجال نقل الأفراد والبضائع، مؤكدًا التطلع للتعاون المشترك فى هذا المجال، وخصوصًا فى تطوير منظومة النقل الأخضر والتى من ضمنها النقل النهرى المستدام الصديق للبيئة، من خلال دعوة الشركات الأجنبية على الاستثمار فى هذا القطاع الواعد بما يتماشى مع جهود الدولة فى تطوير مجرى نهر النيل وأعمال التكريك وانشاء الموانئ النهرية