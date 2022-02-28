رئيس الوزراء: بلاش يكون لسان حال الأسرة المصرية «هى جت علىّ أنا وأولادى»

جدة - نرمين السيد -

رئيس الوزراء: المشروع لا يستهدف فقط تنظيم الزيادة السكانية .. وإنما هدفه الرئيسي الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري

وصلنا إلى حد الفقر المائي عندما بلغ عدد السكان 55 مليون نسمة .. والدولة مُجابهة بحجم تحديات بجميع المقاييس

حان الوقت لنا جميعاً حكومة وشعباً أن نتحرك معاً لتحقيق هدف ترشيد وتخفيض الزيادة السكانية لتحقيق زيادة في معدلات جودة الحياة

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كلمة صباح اليوم الإثنين، خلال احتفالية إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أكد مدبولى، خلال كلمته، أن هذا المشروع يأتى مُكملاً لجهود الدولة، وتوجيهات الرئيس السيسى، لتطوير الدولة المصرية، والمضى نحو الجمهورية الجديدة، وهو الطريق الذى بدأته مصر على مدار السنوات السبع الماضية، من خلال حزمة من المشروعات القومية الكبرى التى تنفذ فى كل ربوعها، وتعكس حجم تنمية غير مسبوق فى تاريخ مصر، وهو ما يمثل خطوة من ألف خطوة كما يؤكد فخامة الرئيس نحو تنمية هذا الوطن.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه حين تم وضع رؤية مصر 2030، وخطة الحكومة تحت عنوان "مصر تنطلق"، كان أحد أهم المرتكزات "المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية"، الذى لا يستهدف فقط تنظيم الزيادة السكانية، وإنما هدفه الرئيسى هو الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وهو قوام هذه الدولة، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أنفقت وتنفق استثمارات تتجاوز 6.2 تريليون جنيه على مدار السنوات السبع الماضية، فى تنفيذ حجم مشروعات ضخم فى محافظات مصر كافة، سواء فى الريف أو الحضر، بهدف تعويض التأخر الذى سببته الظروف الصعبة التى مرت بها مصر على مدار عقود سابقة، واليوم فإن ما يتم تنفيذه على الأرض، وبشهادة العالم كله رغم كل الظروف العالمية الصعبة، هو إعجاز بكل المقاييس.

وعلى الجانب الآخر، أوضح رئيس الوزراء فى كلمته أن ما تحققه الدولة المصرية فى محاولة معالجة التراكمات السابقة، يواجه تحديًا مهمًا يتمثل فى ضخامة التراكم السابق، والأهم والأصعب هو حجم الاحتياجات الحالية والمستقبلية التى تنجم عن الزيادة السكانية، بما يجعل قدرتنا كدولة على مواكبة حجم هذه التحديات أمرًا شديد الصعوبة والتعقيد.

ولفت مدبولى إلى مشروع "حياة كريمة" الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويتم تنفيذه حاليًا، والذى يعتبره مشروعاً ضخماً، بكل المقاييس العالمية، وفريدًا من نوعه، حيث يحقق جودة حقيقية للحياة، لنحو 60% من الشعب المصرى فى الريف، خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى أن القضية الرئيسية التى تتوقف عندها الحكومة حاليًا، هى حجم التحدى القائم رغم كل الجهود التى تبذل، والمتمثل فى الزيادة الكبيرة والمستمرة للسكان، التى يقابلها على الجانب الآخر احتياجات جديدة فى جميع مناحى الحياة، من تعليم، وصحة، وإسكان، وغيرها.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا التحدى الراهن تتوقف عنده الحكومة كل عام، خصوصًا وهى تضع الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل، حيث يناقش كل زملائه من الوزراء فى حجم الاحتياجات الجديدة التى نحتاج لتوفيرها، لنصطدم بحجم أرقام كبير، يفوق حتى قدرات الدول المتقدمة فى مجابهتها.

وتناول مدبولى أحد الأمثلة، إذ أشار إلى أن الزيادة الطبيعية للسكان فى مصر كانت عام 2021 نحو 1.5 مليون نسمة، فإذا افترضنا أن الكثافة المناسبة للفصل التعليمى فى أى مدرسة 40 طالبًا فى كل فصل، فإننا كدولة نحتاج لإضافة 40 ألف فصل جديد كل عام، لمواجهة الزيادة السكانية، وتكلفة انشاء الفصل نصف مليون جنيه، بما يعنى 20 مليار جنيه كل سنة، أضيفها لإنشاء فصول فقط، هذا ناهيك عن احتياجات تعيين معلمين وتكاليف تشغيل وصيانة.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها بالفعل احتياجات متراكمة من السنوات السابقة من الفصول الدراسية تصل إلى نحو 200 ألف فصل، لافتًا إلى أن الدولة تعمل بكل قدراتها لتلبية هذه الاحتياجات وتخفيض هذه الفجوة.

وتساءل: "إذا كنا قادرين على تلبية هذه الاحتياجات بالإمكانيات المتوفرة والدعم الكبير والمتابعة المستمرة من سيادة الرئيس لتنفيذ المشروعات بأعلى معدلات، ماذا يمكن أن تقوم به الدولة لتلبية الاحتياجات السنوية الجديدة، وهو الأمر الذى ينطبق أيضًا على القطاعات الأخرى كالصحة، التى لا تحتاج فقط إلى إضافة بنية أساسية وإنما أيضًا إلى عنصر بشرى يوفر الخدمات ذات الصلة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة مجابهة بحجم تحديات بجميع المقاييس، وعندما يتم مشاركتها مع الحكومات المتماثلة، يٌطرح سؤال حول كيف ستتعامل الدولة مع تحديات الزيادة السكانية المستقبلية، ضاربًا المثل بقضية المياه والأمن الغذائى.

ولفت إلى أن عدد سكان مصر عام 1950 بلغ 20 مليون نسمة، فيما سيبلغ عدد السكان فى شهر مارس المقبل وفقًا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء نحو 103 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو 5 أضعاف، وفى الوقت ذاته كمية المياه التى تصلنا ثابتة، حيث يصلنا 55 مليار متر مكعب من المياه، تصل إلى نحو 62 مليار بإضافة الموارد الأخرى، لافتاً إلى أننا وصلنا إلى حد الفقر المائى، عندما بلغ عدد السكان 55 مليون نسمة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أن تعريف الفقر المائى يحدد نصيب الفرد بألف متر مكعب فى السنة، وبالتالى تراجع اليوم نصيب الفرد من المياه إلى ما يساوى 550 أو 580 مترًا مكعبًا من المياه أى نحو نصف معدل الفقر المائى، لافتًا إلى أن كل مؤسسات الدولة تبذل جهودًا مضنية فى كل رقعة من مصر بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية لتنفيذ مشروعات للحفاظ على كل قطرة مياه والوصول إلى أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية وتغطية الاحتياجات الحالية للعدد السكانى الموجود، بما فى ذلك معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى، وتحلية مياه البحر، وتطهير البحيرات، وتبطين الترع، متسائلاً كيف سيكون الحل إذا ما استمرت الزيادة السكانية مع ثبات كمية المياه المتاحة بعد عشرين عاماً من الآن، فلن يكون هناك بديل إلا التوسع فى مشروعات تحلية مياه البحر، وهو بديل شديد التعقيد ومكلف.

وأكد رئيس الوزراء أننا كدولة فى أشد الاحتياج إلى التوقف، والتفكير فى شكل البلد فى المستقبل، تزامنًا مع ما يتم بذله من جهود للتعامل مع التراكمات الخاصة بهذا الملف عبر العقود الماضية.. وتساءل: كيف يكون المستقبل والوضع بعد عشرين عاماً من الآن، حيث من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى نحو 150 مليون مواطن، وكيف يمكن للدولة المصرية أن تدير هذا العبء الكبير.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته إلى أن عدد السكان يُعد مقياسًا لقدرة الدول وامكانياتها، ولكن الاساس فى قياس قدرات الدول هو جودة العنصر البشرى وفاعليته، وحصوله على العديد من الخدمات بمستوى عال كخدمات التعليم، والثقافة، والصحة، وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى قدرة هذا العنصر البشرى على الحصول على تلك الخدمات، اعتمادًا على جهود الدولة على توفيرها.

وأوضح رئيس الوزراء أن ملف تنمية الأسرة المصرية، يأتى التعامل معه فى إطار التعامل مع أرقام ومعدلات تتعلق بقدرة الموارد الطبيعية المتاحة وما يقابل ذلك من نمو سكانى، مشيرًا إلى أن الدستور المصرى نص فى مادته رقم 41 على أن الدولة المصرية لابد من قيامها بوضع برنامج للتنمية والترشيد السكانى فى ضوء العمل على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة، ونمو قدرات العنصر البشرى.

وأكد رئيس الوزراء أنه حان الوقت ليكون لدينا استهداف حقيقى لقضية الزيادة السكانية، والنظر إلى هذه القضية كقضية أمن قومى، وحياة أو موت، وبقاء لهذا الوطن، موضحًا أن الزيادة كبيرة فى عدد السكان، والعمل على توفير الاحتياجات الاساسية، فى ظل الموارد الطبيعية المتاحة، ستمثل عنصر ضغط على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أهمية ألا يكون لسان حال الأسرة المصرية "هى جت علَىّ أنا وأولادى"، مجددًا التأكيد على أهمية الأخذ فى الاعتبار تداعيات قضية الزيادة السكانية فى المستقبل، وكيفية التعامل معها.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه تم خلال إعداد مشروع تنمية الأسرة المصرية، دراسة وتحليل تجارب الدول الأخرى، وتعاملها مع قضية الزيادة السكانية، وما تضمنته برامج هذه الدول من حوافز إيجابية وسلبية، مؤكدًا أن المشروع المصرى تضمن رؤية واضحة، تعتمد على اتاحة مختلف الخدمات الاساسية لكل المواطنين، والمساعدة فى الموضوعات المتعلقة بتنظيم الأسرة، وكذلك إعطاء عدد من الحوافز الايجابية للأسر تشجيعًا لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يصل معدل الانجاب إلى طفلين بحد أقصى فى الأسرة الواحدة، سعيًا لتحقيق مصر خلال السنوات العشر القادمة أعلى معدلات تنمية، وأن يستطيع المواطن المصرى أن يشعر بالجهد الهائل الذى تبذله الدولة فى مختلف القطاعات، وأن يصل إليه بصورة مرجوة، معتبرًا ذلك تحديًا أساسيًا نواجهه خلال هذه الفترة.

وأوضح رئيس الوزراء أنه مع ما يتم بذله من جهد وعمل وضخ لمزيد من الاستثمارات، فإن لدى الدولة المصرية قدرة على التماشى مع حجم التحديات الخاصة بقضية الزيادة السكانية، مؤكدًا أهمية التوقف والنظر إلى الوضع خلال السنوات العشر المقبلة، مع استمرار معدلات الزيادة الكبيرة الموجودة حاليًا.

وأكد رئيس الوزراء فى ختام كلمته أنه حان الوقت لنا جميعاً كمصريين حكومة وشعبًا، أن نتحرك معًا لتحقيق هدف ترشيد وتخفيض الزيادة السكانية على مستوى الدولة المصرية خلال السنوات العشر القادمة، سعيًا للتعويض والتخفيض من حجم التراكمات السابقة، ولتحقيق زيادة فى معدلات جودة الحياة لمختلف المواطنين المصريين، فى إطار رؤية ودعم القيادة السياسية، وما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية حتى عام 2030.