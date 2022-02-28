بدء المحادثات بين الجانبين الروسى والأوكرانى فى مقاطعة جوميل البيلاروسية

انطلقت في مقاطعة جوميل البيلاروسية قبل قليل المحادثات بين وفدى موسكو وكييف على خلفية مواصلة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وفى وقت سابق من اليوم، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، خلال موجز صحفى، عن أسف الكرملين لعدم انطلاق المحادثات بين الجانبين أمس الأحد، مشيرا إلى أن الفرصة لذلك كانت متاحة.

ورفض بيسكوف الكشف عن المطالب التي سيوجهها الجانب الروسي إلى الوفد الأوكراني، مشيرا إلى أن "المحادثات يجب أن تجري في هدوء".

ووصل الوفد الأوكراني على متن مروحيات عسكرية إلى مكان الاجتماع مع نظيره الروسي في بيلاروس، حسبما ذكرت وكالة "نوفوستي".

وأفادت الرئاسة الأوكرانية بأن الوفد الأوكراني يتضمن كلا من: وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف؛ رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "خادم الشعب" الحاكم دافيد أراخاميا؛ نائب وزير الخارجية نيكولاي توشيتسكي؛ مستشار رئيس مكتب الرئاسة ميخائيل بودولاك؛ النائب رستم عمروف؛ النائب الأول لرئيس الوفد الأوكراني في مجموعة الاتصال الثلاثية للتسوية في دونباس أندريه كوستين.