/682193/13معلومة-هامة-عن-المشروع-القومي-لتنمية-الأسرة-الذى-أطلقه-الرئيس-السيسى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق فعاليات ( المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية)، اليوم من العاصمة الإدارية الجديدة.

دوت الخليج يتم تنفيذه خلال العامين الماليين (2021/2022 ـ 2023/2024) تم تنفيذ مرحلة تجريبية منه في 14 قرية يوليو حتى ديسمبر 2021. يستهدف ضبط معدلات النمو السكاني ورفع الوعى بالزيادة السكانية الارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية والتمكين الاقتصادى للسيدات التمكين للسيدات (18 حتى 45 سنة) بتدريبهم لتنفيذ 250 ألف مشروع متناهي الصغر الرئيس السيسى: " لما جينا نعمل تعليم بجد.. الدكتور طارق شوقى خد على دماغه لحد ما مات " يخدم حوالي 600 ألف سيدة وتطوير 60 من وحدات صحة وتنمية الأسرة يستهدف أنشاء وإقامة 3305 حضانات، و 73 مشغلاً إنتاجياً. توفير احتياجات السيدات من وسائل تنظيم الأسرة، وإتاحتها بالمجان للجميع توطين 1500 طبيبة وتدريبهن وتوزيعهن على القرى المستهدفة رفع الوعي بالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية بـ2 مليون شاب وشابة رفع الوعى في سن الزواج بدورات التوعية بواسطة 700 متدرب رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية. إدراج 2 مليار جنيه لصالح مشروع تنمية الأسرة المصرية بخطة التنمية تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة

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