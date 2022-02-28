/682256/الخارجية-توجه-بتوفير-الرعاية-الكاملة-لاستقبال-المصريين-العابرين-لدول-الحوار-الأوكراني

أصدرت وزارة الخارجية توجيهاتها العاجلة إلى سفارات جمهورية مصر العربية، في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة.

دوت الخليج

السفارات المصرية بالخارج

وقد أسفرت هذه الجهود بالفعل عن استقبال السفارة في كلٍ من وارسو وبوخارست لمجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، حيث قدمت لهم سفارتانا في البلديّن كل أوجه الرعاية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية والرومانية الصديقة.

يذكر أن السفير الروسي في القاهرة أوضح أن أسباب الأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا ، مضيفا "أوكرانيا مش المشكلة هي فقط جزء صغير من المشكلة، المشكلة في تهديد الأمن القومي لروسيا.. فهي أداة في يد الولايات المتحدة ويتم استغلالها ضد روسيا".

وتابع: "ما يحدث الآن عملية خاصة وليست غزوة أو حرب..و أوكرانيا لديها الإمكانيات والصواريخ التي تستطيع أن تستهدف بها روسيا، اللي بتعمله روسيا في أوكرانيا أنها بتساعد الجمهوريتين اللي انفصلت عنها".

واستطرد: "القوات الروسية بتضع حد للمهازل اللي عملتها أوكرانيا في الجمهورتين، هدف روسيا هو نزع كافة أسلحة الدمار الشامل اللي زودوا بيها أوكرانيا.. أوكرانيا لازم تبقى حيادية وهي عايزة تنضم للناتو وهو حلف هجومي ويشكل تهديد".

واختتم السفير الروسي تصريحاته قائلًا: "الشعب الأوكراني هو اللي هيحدد مصيره باختياره.. القوات الروسية بتتحرك بكل حرص حتى لا يقع ضحايا ولا تستهدف مناطق سكنية، نحن نستهدف فقط الوحدات العسكرية حتى يجلسوا على طاولة المفاوضات ونتواجه.. ونحن لدينا علاقات تاريخية وصداقة بين مصر وروسيا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".