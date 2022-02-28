/682253/كوكاكولا-هيلينك-مصر-ومؤسسة-الحسن-توقعان-بروتوكول-تعاون-مشترك-لدعم-ودمج-القادرون-باختلاف

وقعت شركة كوكاكولا هيلينك مصر بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة الحسن بهدف دمج ذوي القدرات الخاصة من مستخدمي الكراسي المتحركة التابعين لمؤسسة الحسن في سلسة الإمداد الخاصة بشركة كوكاكولا هيلينك مصر وتوفير تدريبات عملية للتأهيل علي البيع، بالإضافة للتجهيزات والمعدات اللازمة للتشغيل وذلك للعمل على توفير حياة كريمة وتحسين الدخل الخاص بهم.

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وتمتلك شركة كوكاكولا هيلينك مصر 5 مصانع بالإضافة إلى 43 فرعاً بيعي ويعمل بالشركة7000 موظف لتغطي كافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وصرح المهندس أحمد العفيفي، المدير التنفيذي لكوكاكولا هيلينك مصر، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية والاستدامة للشركة، والتي من أهم ركائزها تمكين الشباب وذوي القدرات الخاصة وإكسابهم المهارات والأدوات التي تضمن لهم حياة أفضل، وسنركز على توفير تدريبات مهنية لتأهيل القادرين باختلاف وإكسابهم المهارات المطلوبة للعمل بكامل طاقتهم.

وتأتي استراتيجية الاستدامة كأحد أهم التوجهات لشركة كوكاكولا هيلينك والتي تركز على عدة محاور، منها إعادة التدوير وإدارة المخلفات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وترشيد استخدام المياه، بالإضافة لتميكن المرأة والشباب.

بروتوكول تعاون مشترك بين كوكاكولا هيلينك مصر ومؤسسة الحسن لدعم والقادرون باختلاف

ومن جانبها، صرحت مي زين الدين رئيس أمناء مؤسسة الحسن، أن شراكة مؤسسة الحسن مع كوكا كولا مصر لدعم القادرين باختلاف من مستخدمي الكراسي المتحركة في مشروع مصدر رزق هي بداية رائعة لسنة 2022 وستكون سبباً في فرحة ناس كتير خلال السنوات القادمة.

وأضافت: شركة كبيرة بحجم كوكاكولا مصر منتشرة في كل المحافظات والنجوع سوف تساعد مؤسسة الحسن أننا نخدم ناس أكتر ونحقق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

يذكر أن مؤسسة الحسن لدمج القادرون باختلاف هي منظمة مصرية تنموية غير هادفة للربح، تعمل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي – رقم إشهار ٧١١ لسنة ٢٠١٣. وتخدم في جميع المحافظات عن طريق 8 مشروعات تنموية وتعمل تحت شعار “نحن القادرون باختلاف”.

وسيتم تفعيل المرحلة الأولى من هذا البروتوكول خلال شهر مارس ويلحقه أكثر من مرحلة لدمج أكبر عدد من القاردين باختلاف في سلاسل الإمداد الخاصة بشركة كوكاكولا هيلينك مصر.