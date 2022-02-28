مصرع شخص إثر إنقلاب جرار زراعى بالغربية

لقى شخص مصرعه متأثرا بجراحه فى حادث أنقلاب جرار زراعى فى مصرف اما مدرسة الدكتور رشدي اسماعيل، بقرية الأبشيط التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى. تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد بمصرع محمد رضا كمال يوسف فى حادث أنقلاب جرار زراعى فى مصرف قرية الابشيط .

وعلى الفورانتقلت قوة من مباحث مركز المحلة الى مكان الواقعة، وتبين أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة أدى إلى انقلاب الجرار فى المصرف ومصرع السائق، وتم أنتشال جثة السائق بواسطة فريق الأنقاذ النهرى، ونقل جثته الى مستشفى المحلة العام، لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حوادث الغربية

وفى سياق أخر، نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم الإثنين، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا، وتم ضبط 27 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

تأجيل محاكمة قاتل طالب الغربية لـ نهاية مارس

قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى الدائرة الرابعة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات المتهم بدفع " أمجد الرفاعى " طالب المحلة الكبرى، لسرقة جهازه المحمول والذي لقى مصرعه متأثرا بسقوطه من القطار، إلى جلسة 27 مارس القادم.

وكانت نيابة المحلة الكبرى، قد قررت إحالة المتهم "عمرو. ح" للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات بعد قيامه بدفع الطالب أمجد أحمد الرفاعي من قطار المنصورة - طنطا ،بالقرب من قرية محلة خلف بدائرة مركز سمنود، بعد محاولة المتهم سرقة هاتف الطالب المحمول بالإكراه، وقدم “تخيا مصر” لقاءً مع والد الضحية والذى أكد خلالها على ثقته فى القضاء المصرى، مشيراً إلى أنه لم ينتظر تحقيق العدالة والقصاص من قاتل نجله.