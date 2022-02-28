/682247/بقبلات-من-سيدة-استقبال-حافل-من-الإسكندرية-لـ-محمد-رمضان-فيديو

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له عبر حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعرض رمضان في ذلك الفيديو كواليس من مسلسله القادم في رمضان 2022 والذي اسمه «المشوار» وقد احتوى على سيدة تقوم بتقبيله.

دوت الخليج يرصد لكم كواليس مسلسل «المشوار» لمحمد رمضان وذلك خلال السطور القادمة.

كواليس مسلسل «المشوار»

ظهر الفنان محمد رمضان في هذا الفيديو أثناء وقفوفه مع سيدة كبيرة في السن، وكانت تتحدث معه عن مدى حب الناس لها، وتخبره عن شعبيتة الواسعة وقامت بإحتضانه وتقبيلة، ومن الجدير بالذكر أن محمد رمضان يقوم بإستكمال تصوير مسلسله الرمضاني في محافظة الإسكندرية.

وشارك رمضان متابعيه هذا الفيديو عبر انستجرام، وعلق عليه: اسكندرية الحُب ❤️

صور من كواليس مسلسل «المشوار»

وفي سياق متصل، قد نشر الفنان محمد رمضان صورة له من كواليس تصوير مسلسله الجديد في رمضان، بالتعاون مع دينا الشربيني التي تقدم دور البطولة النسائية أمامه، وعلق محمد رمضان على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وقال: الرفاقُ حائرون، يفكرون، يتساءلون في جنون .. المشوار ماذا يكون، وصاحب تعليقه بهاشتاجات "ثقة في الله نجاح"، وكتب رمضان :"يليق بكم"، وبالإضافة لهاشتاج آخر"رمضان يجمعنا".

وكانت ردود الفعل على هذه الصور كالتالي، حيث ردت واحدة من متابعي محمد رمضان على موقع إنستجرام، وقالت: كلنا عارفين بس عمرنا ما نروح نقول، وكتبت له أخرى بما معناه: العمل الجاد يقهر كل شيء، وقاله له أحد متابعيه بناءًا على فيديو المعجون والفرشاة المصنوعين من الذهب الذي نشره محمد رمضان خلال الأيام القليلة الماضية، وقال:منور ابو الذهب.

أغنية باي باي ثانوية لمحمد رمضان

وعلى صعيد آخر، قد أعلن الفنان محمد رمضان عن تحطيم أغنية باي باي ثانوية للأرقام القياسية، إذ أن الأغنية قد تخطت نسبة الـ 9 مليون مشاهدة على قناته بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتم طرح أغنية باي باي ثانوية في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاي، وحققت ناجحًا كبيرًا.

وقد كتب الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أغنية باي باي ثانوية ٩ مليون مشاهدة.