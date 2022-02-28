/682249/هشام-المليجي-عن-تصريحات-جارته-أخطأت-في-حقي-ومطلبتش-منها-أي-مساعدة

دوت الخليج يكشف حقيقة دخول الفنان هشام المليجي في اكتئاب بسبب قلة المشاركة في أعمال فنية.

هشام المليجي يطلب من جارته حذف المنشور

وكتب هشام المليجي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "صباح الخير.. شكرًا جزيلًا على موقفكم وحبكم ودعمكم النفسي، صديقتي أخطأت في حقي دون أن تقصد، لأننا لم نتقابل منذ فترة كبيرة، ولم أطلب منها أي مساعدة من أي نوع.. ولأني متأكد من نواياها الطيبة طلبت منها حذف المنشور،".

وتابع:"ولكن بعد أن صور وتناقلته المواقع والصفحات، ومعظم التعليقات مليئة بالحب والاحترام والاعجاب والدعوات بالفرج والفرح والرزق وأشياء أخرى جميلة.. وهنا لا بد وأن أشكر جارتي وزميلتي الطيبة لأنها كانت سبب لمنحي كل هذه الدعوات الطيبة في ليلة مفترجة".

هشام مليجي يوضح موقفه من الشغل الخاص

واستطرد: "كثير من التعليقات عن أن الفن شلل وواسطة وغدار، ولازم يكون فيه شغل تاني ومصدر آخر للدخل.. وده مش عيب طبعا وفيه فاكرين إننا بنتسول الشغل على المنصات الاجتماعية، مش عارف هو يقصد مين.. طلب الشغل مش عيب لا على العام ولا على الخاص.. بس تعبير تسول غير لائق".

واختتم هشام المليجي حديثه موجهًا رسالة إلى المواقع الإخبارية: "أرجو من المواقع والمنصات إزالة المنشور وعدم تداوله.. أنا أحب جميع مخلوقات الله ولم أطلب من أحد مساعدة مع إنها أشياء مشروعة، وعند البشر ولا تعيب أحد.. شكرًا وأسف لكل الأصدقاء والصحفيين من استطعت الرد عليه ومن لم استطع.. وتمنياتي للجميع بالسعادة والنجاح".

إحدى جيران المليجي تكشف عن دخوله في اكتئاب

وكانت قد كتبت رانيا شاهين عبر «فيسبوك»: "الراجل ده جاري في العمارة الي جنبي ومتربيين مع بعض.. مش بيشتغل وهو ممثل ممتاز ومكافح.. وعنده اكتئاب وبيرفض انه يكلم حد ع شغل علشان هو حساس، تحية ليك ياجاري العزيز الصابر الصامت صاحب عزه النفس".

وأضافت: "انا عارفة انه هيزعل مني لما يعرف اني كتبت الكلام ده…بس كل ماازوره حقيقي بيصعب عليا، مع انه مش بيشتكي بس باين عليه".