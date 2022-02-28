/682250/تشكيل-مباراة-سيراميكا-كليوباترا-وإيسترن-كومباني-بالدوري-الممتاز

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة إيسترن كومباني وسيراميكا كليوباترا، في الثالثة مساء، في لقاء الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إيسترن كومباني:

حراسة المرمى: محمد كوكو

خط الدفاع: علاء عطا، خالد صبحي، سيف تقا، أحمد محسن.

خط الوسط: محمد حسن، بلال سعيداني، محمد إبراهيم.

خط الهجوم: شادي حسين، باسم مرسي، وينفول كوبينا.

تشكيل إيسترن كومباني أمام سيراميكا كليوباترا:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: الحسيني طه، كمال أبو الفتوح، أحمد عبد الموجود، محمد نعمان

خط الوسط: محمد ناصر، عبد العزيز موسى، أحمد داهش

خط الهجوم: أحمد متعب، عماد ميهوب، مالك بلال

ويحتل إيسترن كومباني، بقيادة مديره الفني علاء عبدالعال، المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط، ما يجعله يلعب على الفوز فقط، لتعديل موقفه في جدول الترتيب، لاسيما أن الفريق لم يحقق أي فوز خلال 10 مباريات.

ترتيب جدول الدوري المصري

1 – بيراميدز 23 نقطة

2 – الأهلي 22 نقطة

3 – سموحة 22 نقطة

4 – الزمالك 19 نقطة

5 – المصري 15 نقطة

6 – فيوتشر 15 نقطة

7 – فاركو 15 نقطة

8 – الجونة 14 نقطة

9 – الاتحاد السكندري 13 نقطة

10 – إنبي 13 نقطة

11 – سيراميكا كيلوبترا 12 نقطة

12 – غزل المحلة 12 نقطة

13 – البنك الأهلي 11 نقطة

14 – طلائع الجيش 9 نقاط

15 – المقاولون العرب 8 نقاط

16 – مصر المقاصة 8 نقاط

17 – الإسماعيلي 3 نقاط

18 – إيسترن كومباني 3 نقاط.

نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة بكأس الرابطة

حقق فريق غزل المحلة الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين ف الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح هشام عادل سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثامنة عشر ، من خلال صاروخية في الزاوية اليسرى من المرمى، ليرد سيراميكا عن طريق وينفول كوبينا بالتعادل في نفس الزاوية بصاروخية ولا أروع.