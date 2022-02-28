/682250/تشكيل-مباراة-سيراميكا-كليوباترا-وإيسترن-كومباني-بالدوري-الممتاز
أعلن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل فريقه لمواجهة إيسترن كومباني بالدوري الممتاز.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
تنطلق صافرة بداية مباراة إيسترن كومباني وسيراميكا كليوباترا، في الثالثة مساء، في لقاء الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام إيسترن كومباني:
حراسة المرمى: محمد كوكو
خط الدفاع: علاء عطا، خالد صبحي، سيف تقا، أحمد محسن.
خط الوسط: محمد حسن، بلال سعيداني، محمد إبراهيم.
خط الهجوم: شادي حسين، باسم مرسي، وينفول كوبينا.
تشكيل إيسترن كومباني أمام سيراميكا كليوباترا:
حراسة المرمى: أحمد دعدور
خط الدفاع: الحسيني طه، كمال أبو الفتوح، أحمد عبد الموجود، محمد نعمان
خط الوسط: محمد ناصر، عبد العزيز موسى، أحمد داهش
خط الهجوم: أحمد متعب، عماد ميهوب، مالك بلال
ويحتل إيسترن كومباني، بقيادة مديره الفني علاء عبدالعال، المركز الثامن عشر والأخير برصيد 3 نقاط، ما يجعله يلعب على الفوز فقط، لتعديل موقفه في جدول الترتيب، لاسيما أن الفريق لم يحقق أي فوز خلال 10 مباريات.
ترتيب جدول الدوري المصري
1 – بيراميدز 23 نقطة
2 – الأهلي 22 نقطة
3 – سموحة 22 نقطة
4 – الزمالك 19 نقطة
5 – المصري 15 نقطة
6 – فيوتشر 15 نقطة
7 – فاركو 15 نقطة
8 – الجونة 14 نقطة
9 – الاتحاد السكندري 13 نقطة
10 – إنبي 13 نقطة
11 – سيراميكا كيلوبترا 12 نقطة
12 – غزل المحلة 12 نقطة
13 – البنك الأهلي 11 نقطة
14 – طلائع الجيش 9 نقاط
15 – المقاولون العرب 8 نقاط
16 – مصر المقاصة 8 نقاط
17 – الإسماعيلي 3 نقاط
18 – إيسترن كومباني 3 نقاط.
نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة بكأس الرابطة
حقق فريق غزل المحلة الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين ف الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.
افتتح هشام عادل سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثامنة عشر ، من خلال صاروخية في الزاوية اليسرى من المرمى، ليرد سيراميكا عن طريق وينفول كوبينا بالتعادل في نفس الزاوية بصاروخية ولا أروع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني بالدوري الممتاز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.