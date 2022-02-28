/682252/نائب-محافظ-الغربية-يتفقد-مشروعات-حياة-كريمة-بزفتى

قام الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم الاثنين، بجولة بعدة قرى بمركز كفرالزيات لمتابعة مقترحات حياة كريمة والمشروعات التي ستنفذ بها وفق احتياجات المواطنين بها استعدادا لبدء التنفيذ على أرض الواقع ضمن المرحلة الثانية لبرنامج حياة كريمة وذلك بحضور علاء بهنسي رئيس مدينة كفرالزيات وهاني مصطفى نائب رئيس المدينة والمهندس خالد عمارة مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالزيات وكوكب مفرح رئيس الوحدة المحلية بقرية ابيار والعديد من الأجهزة التنفيذية.

وشملت الجولة قرية ابيار والنحارية وكفوربلشاي وتم معاينة الأراضي الفضاء بتلك القرى لإنشاء مدارس بها كذلك مبنى مستشفى ابيار المركزي لتوسعته والاستفادة بالبناء في الأراضي الخالية به وبناء مبنى جديد لمركز شباب القرية وتطوير الملاعب به وكذلك مبنى الوحدة البيطرية ووجه ببحث شكاوي بعض المواطنين بالقرية فيما يتعلق بأعمال البناء وصرف مساعدات من التضامن الاجتماعي وتكليف رئيس مدينة كفرالزيات بمتابعتها كما تفقد عطا مبني الوحدة المحلية بقرية كفوربلشاى وتقرربناء مركز شباب جديد يليق بالقرية والاستفادة من مساحة أراضي الأوقاف وأملاك الدولة لإنشاء مدرسة وخدمات بها كما تفقد عطا الأعمال التجميلية التي قام بها بعض شباب قرية كفوربلشاي وإنشاء بوابة تجميلية بمدخل القرية وزراعة أشجار وزهور لتجميل البيئة.

الغربية فى عيون مبادرة حياة كريمة

وأكد عطا ان مبادرة “حياة كريمة” والتي تنفذ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ستقوم بتنفيذ العديد من المشروعات في كل القرى وتوفير كافة الخدمات لها من صرف صحي وتجديد شبكات المياه والغاز الطبيعي وبناء مدارس جديدة ومجمعات خدمية ومواقف للسيارات وأنه سوف يتم عقد لقاءات جماهيرية وتوعوية بكل قرى حياة كريمة بالمرحلة الثانية لتلقي كافة مقترحات المواطنين وحثهم على التبرع والمساهمة في توفير أراضي لتلك المشروعات وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية كما قام نائب محافظ الغربية بتفقد أعمال رصف طريق الشركات بمدينة كفرالزيات والذى يعد محورا مروريا جديدا داخل المدينة خاصة لسيارات النقل الثقيل وذلك بالتوازي مع انشاء طريق دائري جديد بترعة النعناعية حول مدينة كفرالزيات لتقليل التكدسات المرورية بها.