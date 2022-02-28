/682258/رياضة-النواب-الزيارات-الميدانية-لمراكز-الشباب-هدفها-وضع-حلول-سريعة-للمشكلات-وليس-مسكنات

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، في ثاني أيام زيارتها لمحافظة قنا ، مركزي شباب الجبلاوي ، والمدينة العمالية ، وذلك للاستماع لمطالب الشباب والعمل علي حلها.

دوت الخليج

تفاصيل زيارة رياضة النواب

وطرح النائب حمادة الجبلاوي ، عدد من المشكلات التي تواجه مركزي الشباب منها تعلية سور مركز شباب الجبلاوي، وتنجيل ملعب كرة القدم بالنجيل الصناعي ، ومد المركز بصالة جيم حديثة .

كما طالب البرلماني السابق احمد الجبلاوي ، رئيس مركز شباب المدينة العمالية ، بضرورة اعادة وتأهيل المبني الاجتماعي ، واقامة ملاعب جديدة لممارسة كرة السلة واليد والطائرة . من جانبه وجه الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، حديثه للشباب قائلا :" اتفقوا علي جميع مشاكل المركز فنحن معنا مسؤولين من وزارة التنمية المحلية ووزارة الشباب ونسعى لحل جميع المشكلات ".

وطالب رئيس لجنة الشباب من مسؤولي وزارة الشباب والتنمية المحلية ، بالعمل علي حل جميع المشاكل التي ترصدها اللجنة خلال زيارتها الميدانية ، قائلا : زيارة اللجنة لمراكز الشباب هدفها وضع حلول سريعة وليست مسكنات ".

يأتي ذلك في الوقت الذي عقبت فيه ايمان عبدالجابر ، رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشباب، علي مطالب الشباب بحل عدد من المشكلات التي تواجهم ، قانلة : تحت أمركم " لافتة الي ان الدكتور اشرف صبحي حريص كل الحرص علي تذليل كافة الصعاب التي تواجه الشباب في مختلف المحافظات .

يأتي ذلك في الوقت الذي وعد فيها الدكتور أشرف البجرمي ، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة،بانشاء ملعب متعدد الاغراض " اكليرك " لخدمة الشباب بمركز شباب مدينة العمال ، والعمل علي انشاء حمام سباحة بنظام الاستثمار وذلك بعد تقديم مجلس ادارة المركز للوزارة محضر مجلس ادارة برغبتهم في انشاء حمام سباحة استثماري .

ويضم وفد لجنة الشباب كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة ، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة ، والنواب درويش مرعي ، اسامة عبدالعاطي ، احمد الشناوي ، ولاء عبدالفتاح ، هادية حسني ، أية مدني ، محمد لبيب وابراهيم عبداللطيف أمين اللجنة