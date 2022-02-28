ضبط عاطل بحوزته كيلو حشيش في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، بحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية،قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عنانى مدير البحث الجنائى بالقليوبية، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز بقيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات" .

وبالتحريات وتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وضبط "أ ح ق"، 30 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، وبحوزته كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى 1400 جنيها، وهاتف محمول. وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهتاف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

محافظ القليوبية يقود حملة لفع التعيدات على أملاك الدولة

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، اليوم الاثنين ، حملة مكبرة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية التابعة لمركز ومدينة الخانكة يرافقه كلاً من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء عمرو أبو رية مساعد مدير أمن القليوبية للأمن العام والعقيد شريف الدخاخني مأمور مركز مدينة الخانكة والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة والمهندس ثابت صدقي مسئول بوحدة المتغيرات المكانية بالخانكة.

وتمكنت الحملة من إزالة التعدي علي عدد 17 حالة بمساحة 1850 م2 وتنوعت المخالفات ما بين جمالونات وأعمدة وأسقف خرسانية ومنازل سويسي وقواعد خرسانيه وسملات بحوض الصفصاف بعرب العيايده مركز ومدينه الخانكه ، قد تم رصدهم من قبل وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة .

توجيهات رئيس مجلس الوزراء

"المحافظ" أكد أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء فإن وحدة المتغيرات المكانية والتي تم تفعيلها بالتنسيق مع منظومة رصد المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية، تقوم برصد أي تغير يحدث على الأراضي الزراعية بالأقمار الصناعية ، بصور مُحدثة، موجهاً بضرورة التحرك الفوري لكل رئيس مدينة يومياً لمواجهة أي مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية يتم رصدها مع إرسال تقرير يومي يضم كل مخالفة يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات ويكون التقرير بصورة دورية.