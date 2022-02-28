رياضة الشيوخ تناقش ميثاق الشرف للإعلام الرياضي بالقانون الجديد

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عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، اجتماعا اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، حيث اللجنة الإعلام الرياضي وميثاق شرف الإعلام الرياضي، بحضور الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، و المستشار مجدي لاشين مستشار الهيئة الوطنية للإعلام.

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وكانت قد واصلت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أمس الأحد، مناقشة تعديلات قانون الرياضة الجديدة، بحضور كلا من د.حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد، والمستشار حسين فتحي رئيس هيئه قضايا الدولة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الأولمبية.

التعديلات الجديدة نصت على أن تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها.

تعديلات قانون الرياضة

التعديلات تضمنت أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن كما نصت على أن تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.

كما نصت أيضا بأنه يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول الذي نص عليه القانون، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.