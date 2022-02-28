التعليم العالى: اعتماد نتائج منح برنامج علماء الجيل القادم

جدة - نرمين السيد - اعتمد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الإثنين، نتائج منح الدورة الثامنة من "برنامج علماء الجيل القادم"، التى تقدمها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وهى الدفعة التى أطلق عليها مجلس الأكاديمية دفعة الدكتورة الراحلة سامية التمتامى، رائدة علم الوراثة البشرية بالمركز القومى للبحوث ومن العلماء المرموقين حول العالم فى هذا المجال.





وأوضح وزير التعليم العالى أنه تم اعتماد 300 منحة هذا العام بتكلفة إجمالية تبلغ 66 مليون جنيه، وتبلغ القيمة الإجمالية لكل منحة حوالى 220 ألف جنيه، تشمل مكافأة شهرية لمدة 30 شهر قيمتها 4 آلاف جنيه شهريا و100 ألف جنيه بحد أقصى، بهدف تغطية نفقات البحث وشراء الكيماويات والمواد اللازمة للبحث والتحاليل والاستبيانات، ورسوم التسجيل فى الجامعات الحكومية، والتدريب فى الداخل أو الخارج لمدة قصيرة بضمانات وموافقات مسبقة من الأكاديمية، وكذلك حضور مؤتمرات دولية، وتكاليف نشر أبحاث فى مجلات مرموقة Q1، Q2.

وأشار الوزير إلى أن إجمالى عدد المتقدمين هذا العام بلغ 2967 متقدما، منهم 1530 قاموا باستكمال جميع البيانات المطلوبة، وبلغ عدد المتقدمين من الإناث 1163 بنسبة تصل إلى 76%، كما أظهرت النتائج أن المقبولين من أوائل الخريجين من 44 جامعة على مستوى الجامعات المصرية، وكان النصيب الأكبر لجامعة الإسكندرية، ثم جامعة المنصورة، وجاءت جامعة القاهرة فى المركز الثالث، والمركز الرابع كان لجامعة عين شمس.

وأوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن اختيار طلاب المنحة جاء على أساس تنافسى بين المتقدمين فى المجالات المعلن عنها، والتى تتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وتنمية أقاليم مصر الحدودية، مشيرا إلى أن مجالات المنحة تهدف إلى المساهمة فى بناء قاعدة علمية قوية فى العلوم الأساسية، وسد الفجوة التكنولوجية وتوفير متطلبات سوق العمل، واحتياجات الصناعة الوطنية، فضلا عن المساهمة فى إيجاد حلول للمشاكل التى تواجه المجتمع.

وأضاف محمود صقر أن المنح شملت عددا من المجالات، منها: الطب الشخصى والدقيق والجزيئى، الصيدلة الإكلينيكية، الصيدلة الجينية، البحوث الإكلينيكية وقبل الإكلينيكية، وطرق جديدة لتوصيل الدواء، الرياضيات، الفيزياء، الجيولوجيا، البيولوجى، البيوتكنولوجى، النانوتكنولوجى، المعلوماتية الحيوية، الفيزياء الحيوية، البيئة والزراعة والغذاء وصون الطبيعة، الطاقة الجديدة والمتجددة، تحلية ومعالجة المياه، ترشيد وتخزين الطاقة والعمران الأخضر والإنتاج النظيف، الحساب العلمى ومعالجة البيانات الكبيرة، الذكاء الاصطناعى، الأمن السيبرالى والدراسات المستقبلية والسكانية، التغيرات المناخية، مستقبل الطاقة والمياه والغذاء والتصحر والتنبؤات وإدارة المخاطر، العلوم الاجتماعية والفنون والآداب والعلوم الاقتصادية، وسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والملكية الفكرية، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم إعلان أسماء المقبولين على الموقع الرسمى لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا www.asrt.sci.eg