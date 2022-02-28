جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الثلاثاء دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلا للدفء على السواحل الشمالية مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء.





وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، فهناك أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية: شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر العظمى الصغرى

القاهرة 24 12

الاسكندرية 22 12

وادى النطرون 22 11

طنطا 23 12

شبين الكوم 24 12

دمنهور 23 12

بلطيم 22 11

مطروح 21 12

السلوم 21 11

سيوة 25 10

بورسعيد 22 12

دمياط 21 11

الزقازيق 24 12

المنصورة 23 11

الاسماعيلية 25 12

السويس 25 12

العريش 23 10

رفح 22 09

رأس سدر 24 12

نخل 22 04

نويبع 27 15

طابا 23 13

كاترين 23 03

الطور 23 11

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 26 14

مرسى علم 26 14

الفيوم 25 10

بنى سويف 26 10

المنيا 26 08

أسيوط 27 08

سوهاج 27 09

قنا 28 10

الأقصر 30 10

أسوان 31 12

ادفو 30 12

أبوسمبل 31 11

الوادى الجديد 28 08

شلاتين 27 12

ابو رماد 26 13

حلايب 24 13

رأس حدربة 24 14

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحذير من طقس الليل.. درجات الحرارة والظواهر الجوية غدا الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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