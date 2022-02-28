الرعاية الصحية: نجاح 3 منشآت بالإسماعيلية فى اجتياز معايير التسجيل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، تسجيل 3 منشآت صحية تابعة لها بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، لاجتيازهم كافة معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليا.





ووفق بيان للهيئة، يضمن تأهيل المنشأة للتسجيل والاعتماد تقديمها أفضل الخدمات الطبية للمرضى بأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشارت الهيئة إلى أن المنشآت الصحية الثلاث التى نجحت فى اجتياز الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل تشمل "وحدة طب أسرة الروضة" إضافة إلى مركزى طب أسرة "المستقبل، الواصفية" بمحافظة الإسماعيلية.

وتابع بيان الهيئة، تقدم المراكز والوحدات الصحية خدمات الرعاية الصحية الأولية والأساسية للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليا، وتشمل خدمات "الطوارئ، الباطنة، النساء، الأطفال، الأسنان، رعاية الحوامل، طب الأسرة، التطعيمات، تنظيم الأسرة، الصيدلية، المعمل"، إضافة إلى خدمات الرعاية الطبية وأماكن علاج كبار السن، وغيرها من الخدمات الصحية الأولية والتى تمثل حوالى 80% من احتياجات الفرد الصحية.

واستكمل بيان الهيئة: تعمل المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بنظام عمل مميكن يضمن سهولة تقديم الخدمات الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، لافتا أن نظام التأمين الصحى الشامل الجديد لا يرتكز على الفرد بل تشمل الخدمة التأمينية كل أفراد الأسرة، حيث تمثل الأسرة نواة المنظومة الجديدة.

ولفت البيان: إلى عدد المنشآت الصحية التى تم تسجيلها بمحافظة الإسماعيلية حتى الآن والتى بلغت 18 منشأة صحية تم تسجيلها لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مؤكدا أن نجاح التسجيل هى أول خطوات اعتماد تلك المنشآت وضمان تقديمها خدمات صحية ذات جودة عالية تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية، بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات هيئة الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

ووجه الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، التهنئة والشكر لجميع العاملين بالوحدات والمراكز الصحية سالفة الذكر بمحافظات الإسماعيلية، مثمنا مجهوداتهم وعطائهم المستمر الذى ساهم فى الوصول إلى التسجيل كأحد شروط الانضمام والتأهيل لتقديم الخدمات الصحية، وهو ما يعكس جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بأفضل جودة عالمية.

مؤكدا أن القيادة السياسية تولى منظومة التأمين الصحى الشامل إهتماما ودعما كبيرا، مشيرا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما يوجه بتوفير الخدمات الصحية للمنتفع بأعلى معايير الجودة التى تحقق الرضاء الكامل عنها من جانب المنتفع، مؤكدا على أن الجودة حجر الزاوية لتوفير خدمات علاجية بجودة عالمية.