الجيزة تزيل مخالفات بناء بحدائق الأهرام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة حمله مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحدائق الأهرام، وذلك تنفيذا لتكليف أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط.





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