عاجل- هل شعرت بزالزال اليوم؟ البحوث الفلكية يرد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وقال القاضى، فى بيان اليوم الاثنين، إنه لم يتم تسجيل أى زلازل محسوسة فى جميع أنحاء الجمهورية اليوم.
وأضاف رئيس المعهد: "نحيط حضراتكم علما بأنه لم يتم تسجيل زلازل محسوسة فى جميع أنحاء الجمهورية اليوم".
وتابع الدكتور جاد القاضى: "ما تم نشرة على بعض المواقع غير صحيح، ونؤكد على أنه فى حالة تسجيل زلازل سيتم إرسال بيان إعلامى بشأنها".
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