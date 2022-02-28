عاجل- هل شعرت بزالزال اليوم؟ البحوث الفلكية يرد (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وقال القاضى، فى بيان اليوم الاثنين، إنه لم يتم تسجيل أى زلازل محسوسة فى جميع أنحاء الجمهورية اليوم.

وأضاف رئيس المعهد: "نحيط حضراتكم علما بأنه لم يتم تسجيل زلازل محسوسة فى جميع أنحاء الجمهورية اليوم".

وتابع الدكتور جاد القاضى: "ما تم نشرة على بعض المواقع غير صحيح، ونؤكد على أنه فى حالة تسجيل زلازل سيتم إرسال بيان إعلامى بشأنها".