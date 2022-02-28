الأحوال المدنية تطلق مأموريات فى 11 محافظة

جدة - نرمين السيد - أوفد قطاع الأحوال المدنية قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم كل الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – المنوفية – الغربية – الشرقية – القليوبية – الفيوم – قنا – كفر الشيخ – بنى سويف – الأقصر - المنيا).





أسفرت قوافل قطاع الأحوال المدنية عن استخراج 10248 بطاقة رقم قومى و20400 مصدر مميكن.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين بتلك المحافظات، فقد تقرر استمرار القوافل بها، بالإضافة إلى إستحداث قوافل جديدة بمحافظات (الإسكندرية- البحيرة- الجيزة) إعتبارا من السبت الموافق 26 فبراير 2022 لاستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأموريات لـ(3 حالات إنسانية) بالمنزل والمستشفى لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات(فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومىللعاملين ببعض (الجهات الحكومية- البنوك)، فضلا عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادى الرياضية)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

وقد لاقت تلك القوافل قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.