الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عبر billing.te.eg وطرق سداد الفاتورة قبل الغرامة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، تزداد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء المحافظات المصرية المختلفة من أجل الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بشهر مارس 2022، وذلك حيث تقوم شركة المصرية للاتصالات المسؤولة عن إصدار الفواتير الخاصة بالتليفونات الأرضية على مستوى كل المحافظات بالإعلان عن الفاتورة الخاصة بكل ثلاثة شهور عبر موقعها الإلكتروني الرسمي حتى يتمكن جميع الأشخاص المستفيدين من خدمات التليفونات الأرضية، وتعطي الشركة فترة سماح حتى يمكن للجميع تسديد قيمة الفواتير الخاصة بهم قبل توقيع غرامة وقبل رفع التليفون من الخدمة، واليكم متابعينا الكرام في السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع ثقفني الإخباري كل التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

وكانت الشركة المصرية للاتصالات قد حددت عدة خطوات يمكن من خلالها لجميع العملاء المستفيدين من الخدمات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن طريقها كالآتي:-

أولًا: يتم الولوج إلى رابط موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني الرسمي على الإنترنت.

الرسمي على الإنترنت. ثانيًا: يقوم الشخص الراغب في الاستعلام إدخال كود المحافظة التابع لها.

ثالثًا: يقوم بكتابة رقم الخط الأرضي الخاص به.

رابعًا: الضغط على اظهار الفواتير لتظهر كل التفاصيل الخاصة بالخط وقيمة الفاتورة الواجب سدادها.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

وبعد أن تعرفنا على خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بشهر مارس عبر موقع الشركة الإلكتروني نتعرف الآن على الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة الفاتورة والتي من بينها التوجه إلى السنترالات الخاصة بشركة المصرية للاتصالات والموجودة في جميع المحافظات، كما أتاحت الشركة إمكانية دفع قيمة الفاتورة بشكل إلكتروني عبر موقعها وأيضًا أتاحت العديد من الطرق الأخرى ومنها:-

ماكينات الصرافة الآلية ATM للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي – مكاتب البريد – خدمات فوري – خدمة أمان – خدمة ممكن – خدمة Bee – خدمة مصاري – خدمة خدماتي. كما يمكن دفع قيمة فاتورة الخط الأرضي عن طريق خدمة فودافون كاش التابعة لشركة فودافون.

وأكدت الشركة على أنه سيتم إصدار الفواتير الخاصة بشهر يناير وشهر فبراير وشهر مارس في يوم 15 ابريل القادم.