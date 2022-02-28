«سجلها في المستشفى».. غدًا حلقة جديدة لـ سمير صبري مع ليلى علوي «تفاصيل»

/682255/سجلها-في-المستشفى-غدا-حلقة-جديدة-لـ-سمير-صبري-مع-ليلى-علوي-تفاصيل

تداول مواقع التواصل الإجتماعي أخبار مرض الفنان سمير صبري، وتفاجئ محبيه بشكل كبير بحالته المرضية، وبعد القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي حول علاج سمير صبري على نفقة الدولة، سيتم غدا بث حلقة جديدة من برنامجه «ذكرياتي» وسجلها من داخل المستشفى مع ليلى علوي.

دوت الخليج يرصد لكم إذاعة حلقة من برنامج «ذكرياتي» للفنان القدير مع سمير صبري، مع الفنانة ليلى علوي وذلك خلال السطور القادمة.

برنامج «ذكرياتي» لـ سمير صبري

أعلن الكاتب والناقد الفني طارق الشناوي عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك عن إذاعة حلقة من برنامج «ذكرياتي» للفنان سمير صبري غدًا، التي سجلها أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، وستكون ضيفة الحلقة الفنانة ليلى علوي، حيث كتب الشناوي، قائلًا: غدا ان شاء الله يقدم سمير صبري في برنامجه ذكرياتي الحلقة التي سجلها مع ليلي علوي في المستشفي وتتضمن ايضا رسائل للعديد من اصدقاءه البرنامج يبث الساعة الرابعة علي موجات محطة الاغاني الرسمية.

زيارة سماح أنور لسمير صبري

ومن الجدير بالذكر، قد كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن تلك الأزمة بين سماح أنور والفنان سمير صبري، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث كتب: بعد سنوات من الخصام الذي يحدث أحيانًا بين أعز الأصدقاء.. زارت سماح أنور صديقها الحميم الفنان الكبير سمير صبري.

وأردف الناقد والكاتب طارق الشناوي راويًا تفاصيل تلك الزيارة، حيث كتب: كان سمير نائمًا ولم تشأ أن توقظه، ولكنه علم بزيارتها وتهلل وجهه فرحا بعد أن دامت الخصومة عدة سنوات.

واختتم الكاتب والناقد طارق الشناوي حديثه بالكشف عن تطورات الأزمة الصحية للفنان سمير صبري، حيث كتب: سمير انتقل إلي مستشفي آخر تنفيذًا لقرار الأطباء لاجراء قسطرة القلب، بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بعلاجه علي نفقة الدولة.. غدًا ان شاء الله يقدم في برنامجه ذكرياتي الحلقة التي سجلها مع ليلي علوي في المستشفي وتتضمن أيضًا رسائل للعديد من أصدقاءه البرنامج يبث الساعة الرابعة علي موجات محطة الأغاني الرسمية.