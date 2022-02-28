/682260/كارتيرون-يتوجه-للسفارة-الفرنسية-والاتحاد-الدولي-بعد-تهديدات-مرتضى-منصور-له

تشهد الساعات الجارية على صفحات السوشيال مديا وعبر المواقع الإخبارية المختلفة، تناول خبر توجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، إلى سفارة بلاده بمصر، بجانب الاتحاد الدولي لكرة القدم لتقديم شكوى ضد مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ذكرت التقارير المنتشرة أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يمتلك ونشر تسريبات تليفونية للفرنسي باتريس كارتيرون، مع وكيل أعماله في الفترة الأخيرة، والتي هاجم فيها كارتيرون نادي القلعة البيضاء.

تراجع مستوى الزمالك

تراجعت نتائج مباريات نادي الزمالك الأخيرة من خسارة لتعادلات، في بطولة الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا، والخروج من كأس الرابطة، زادة العقبات على الفريق الأول في مختلف البطولات، لينفجر غضب رئيس النادي.

يعرف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالعصبية والمعاملة القاسية مع المقصر في عمله أو الخزل، والتي شاهدها في الفرنسي باتريس كارتيرون في الفترة الأخيرة وتراجع نتائج الفريق.

مرتضى منصور عن تقديم شكوى ضد كارتيرون

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مستوى الزمالك في الفترة الأخيرة مع كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث ببرنامج “تخاطيف مع شريف": “ أحنا استلمنا النادي الدنيا خراب، وأستحملنا ما هو فوق طاقتنا، وجيينا لاقينا اللاعيبة لديها مستحقات متأخرة".

وأضاف: " أحنا جينا عمالين نسدد غرامات للفيفا، وانا مخسرتش قضية واحدة في الاتحاد الدولي، سمعتنا بقت وحشة هناك".

تقديم شكوى مرتضى منصور

وأردف: "بكرا هنقدم شكوى ضد كارتيرون في الفيفا، لأنه بعت خطة هروبه لأمير مرتضى بالغلط، وهو مخلص مع فريق سعودي وهو على زمة نادي تاني ودا غير قانوني".

وأختتم قائلاً "يا جمهور الزمالك انا لسه ماسك الرئاسه بقالي 4 ايام بعد اعتمادها رسميا واللي اتفقنا عليه هيحصل".