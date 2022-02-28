/682263/تحرير-2000-مخالفة-مرورية-خلال-24-ساعة-بشوارع-القليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق الرئيسية والميادين بالمحافظة، وذلك خلال حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وأسفرت عن تحرير 2014 مخالفة مرورية، وتم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور. وأسفرت الحملة عن ضبط 2014 مخالفة مرورية، بينها 799 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و894 مخالفة متنوعة، وضبط 49 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و41 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير. وتمكنت الحملة من سحب 26 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 25 دراجة غير مرخصة، وتحرير 16 مخالفة ملصقات، و161 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 16100 جنيها. كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 26 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2050 جنيها مصالحات.

ضبط كيلو حشيش بحوزة عاطل بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، بحوزته كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية،قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عنانى مدير البحث الجنائى بالقليوبية، يفيد ورود معلومات لضباط مباحث المركز بقيام عاطل بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات" .

وبالتحريات وتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وضبط "أ ح ق"، 30 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، وبحوزته كيلو من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى 1400 جنيها، وهاتف محمول. وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهتاف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.