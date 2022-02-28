/682264/مياه-القليوبية-تعلن--تجديد-اعتماد-شهادة-TSM-لمحطة-مياه-كفر-شكر

أعلن المهندس مصطفى مجاهد ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتياز محطة مياه كفر شكر ترشيح مباشر إجراءات التقييم و الحصول على تجديد شهادة TSM بنجاح. وأوضح المهندس مصطفى مجاهد على أهمية حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحي على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM، باعتبارها إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات.

وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل المطلوب. مشيراً إلى حرص الشركة علي تطوير محطاتها باستمرار وتقديم خدماتها بأفضل جوده ممكنة مضيفا أن الشهادة تضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم كوب مياه نظيف مطابق لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين. وأضاف رئيس شركة مياه القليوبية الى أن تلك الشهادة تمنح بعد استيفاء واجتياز الاشتراطات فى مجال التشغيل والصيانه والموارد البشرية المتمثلة في مدى تقييم أداء العاملين والسلامة والصحة المهنيه والجودة والمعامل واعتمادها من لجنه التفتيش.

تحرير 2000 مخالفة مرورية بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إزالة كافة المعوقات التى تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق الرئيسية والميادين بالمحافظة، وذلك خلال حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدى المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وأسفرت عن تحرير 2014 مخالفة مرورية، وتم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وكان اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور. وأسفرت الحملة عن ضبط 2014 مخالفة مرورية، بينها 799 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و894 مخالفة متنوعة، وضبط 49 سائقا يقودون بدون رخصة قيادة، و41 آخرين يقودون بدون رخصة تسيير. وتمكنت الحملة من سحب 26 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز 25 دراجة غير مرخصة، وتحرير 16 مخالفة ملصقات، و161 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 16100 جنيها. كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائرى بقليوب، وأسفرت عن تحرير 26 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 19 رخصة تسيير وقيادة، وتحصيل 2050 جنيها مصالحات.ش