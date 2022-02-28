زينب عزيز توجه رسالة شكر لوزيرة الثقافة بمهرجان الإسماعلية:«بتدعمنا وتشعر بنا»

/682265/زينب-عزيز-توجه-رسالة-شكر-لوزيرة-الثقافة-بمهرجان-الإسماعليةبتدعمنا-وتشعر-بنا

انطلق منذ قليل، موتمر مهرجان الإسماعيلية بالسلام الوطني بحضور عدد كبير من مشاهير الإعلام والصحافة وزينب عزيز رئيس المركز القومي للمرأة، فضلًا عن المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان.

دوت الخليج يرصد انطلاق مؤتمر مهرجان الإسماعلية.

زينب عزيز تشكر وزيرة الثقافة

وتوجهت زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما خلال فعاليات المهرجان بالشكر لوزيرة الثقافة قائلة: "اتوجه بالشكر لوزيرة الثقافة لأنها فنانة وتشعر بنا وبنلجألها في أي مشاكل وبتدعمنا".

وأضافت موجهة حديثها لرئيس المهرجان: " اتوسم ف سعد هنداوي كل الخير، لأنه له خبرة كبيرة في المهرجانات وثقتي كبيرة به".

الدورة 23 من مهرجان الإسماعلية الدولي

نُظم المؤتمر الصحفي لـ مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة للإعلان عن كافة تفاصيل الدورة ال ٢٣ والمقرر إقامتها في الفترة من ١٧ وحتى ٢٣ مارس.

وكانت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الفترة الماضية كشفت عن البوستر الرسمي للدورة الثالثة والعشرون وقام بتصميم بوستر الدورة الجديدة من المهرجان المخرج هيثم شريف وهو فنان بصري مصري معاصر، وكاتب ويعمل في الوقت الحالي كمخرج للأفلام التسجيلية بالمركز القومي للسينما الذي ينظم المهرجان.

بوستر مهرجان الإسماعلية الدولي

و يحمل اسم "مدينة لا تموت"، والتصميم هو محاولة لإلقاء الضوء بشكل مختلف على تاريخ المدينة القديمة، وكذلك المعارك التي دارت على أرضها كانت الملهم الأساسي لرسم صورة أقرب للحلم, أُناسٌ يعتلون سيقانهم الخشبية الطويلة ليضيئوا المدينة بأكملها من جديد بعد كل ما مرت به، وفي النهاية لن تجد صعوبة في إيجاد الرابط ما بين حدث دولي يحتفي بالسينما، وبين النور الذي يضئ دروب تلك المدينة الحلم.

زينب عزيز تنعي أحمد يحيى

على الصعيد الآخر، نعت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما المخرج الكبير أحمد يحيى والذي توفي عن عمر يناهز ٨٧ عامًا.

وقالت عزيز إننا فقدنا واحدًا من أهم مخرجي السينما المصرية، والذي أثرى الحياة السينمائية بالكثير من الأفلام الهامه المتميزة والتي ستظل محفورة في ذهن المشاهدين مهما مرت عليها السنوات.

وتقدمت زينب عزيز بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنية من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.