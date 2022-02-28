/682267/زينب-عزيز-من-مهرجان-الإسماعيلية--سعيدة-بتكريم-عواد-شكر-وخيري-بشارة

بدأ منذ قليل مؤتمر مهرجان الإسماعيلية الذي يقام الآن بدار الأوبرا المصرية بالسلام الوطني، وجاء بحضور عدد كبير من فئتي الإعلام والصحافة، كما حضرت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للمرأة والمخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، وستكون فترة المهرجان في دورته الـ 23 من 17 حتى 23 مارس.

دوت الخليج يرصد لكم فعاليات مهرجان الإسماعيلية برئاسة المخرج سعد هنداوي وذلك خلال السطور القادمة.

زينب عزيز: سعيدة بتكريم مخرجين كبار زي عواد شكر وخيري بشارة

وقد أفتتحت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للمرأة كلامها، قائلة: بالنسبالي دي الدورة الأولى اللي أكون موجودة فيها كرئيس المركز القومي للسينما في مهرجان الإسماعيلية، أنا والمخرج الكبير سعد هنداوي، رئاسة المركز القومي للسينما حاجة تقيلة مش سهلة لأن العالم بيخاطب السينما عن طريقنا، ومهمه مهرجان الإسماعيلية حاجة صعبة.

كما عبرت السيناريست زينب عزيز عن سعادتها الكبيرة بتكريم المخرجين خيري بشارة وعواد بشارة،و أعلنت عن سعادتها بفعاليات المهرجان، وقالت زينب عزيز: بكافح كرئيس لمهرجان الإسماعيلية عشان يطلع بشكل أفضل، ووجهت الشكر لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ومن حظي أنها فنانة وحاسة بينا وبحبنا لشعبنا وهي داعم كبير جدًا لينا، والسنة دي فيه تفاصيل مختلفة، ويارب نعمل شغل مختلف، وانا سعيدة بتكريم مخرجين كبار زي عواد شكر وخيري بشارة.

زينب عزيز: اتوسم ف سعد هنداوي كل الخير

وأردفت السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للمرأة حديثها عن ثقتها الكبيرة في المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، كما قالت أنها تتوسم فيه خير لأنه شخص مجتهد في عمله ويحمل خبرة كبيرة في هذا المجال، حيث قالت: اتوسم ف سعد هنداوي كل الخير لانه له خبرة كبيرة في المهرجانات وثقتي كبيرة به.

تفاصيل مهرجان الإسماعيلية

وعن تفاصيل المهرجان، فهو بتكون من 107 فيلم، سيتم عرضهم في الدورة الـ 23 من مهرجان الإسماعيلية، أما عن عدد المسابقات الدولية ستكون حوالي 57 مسابقة دولية، والأفلام ستكون 10 تسجيلي طويل، و12 تسجيلي قصير.

معلومات عن زينب عزيز

هي سيناريست كبيرة، لها العديد من الأفلام مثل: البر التاني، يوم حر جدا، جدو حبيبي، وأصبحت الآن رئيس المركز القومي للمرأة.