/682268/ضبط-40-كيلو-جرام-لحوم-فاسدة-وتحرير-11-مخالفة-بأسواق-بنى-سويف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة المحاسب محمد بكر، بالعديد من الجهود التي وردت في تقريرها اليومي متمثلة في متابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها ومنها أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري بني حدير، وتبطين ترعة جنابية الميمون باتجاه قرية إشمنت، وكوبري الميمون العلوي،وقامت الحملة بإزالة معوقات التنفيذ لتيسير وتسريع وتيرة العمل، بينما تم تنفيذ الرفع المساحي لأراضي المشروعات المقترح تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية إطواب، وذلك بحضور لجنة من الوحدة المحلية وممثلي الأوقاف والصحة والتعليم وأملاك الدولة والمساحة.

ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين الواسطى بحملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع الوحدة المحلية ومفتشي الأغذية والجهات المعنية وقد أسفرت عن ضبط 40 كجم من اللحوم البلدية للذبح خارج المجازر الحكومية وتحرير عدة محاضر لعرض وبيع لحوم غير مغطاة بالشاش الأبيض، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين من الأمراض المعدية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة، كما تم تحرير 11 محضرا لمخالفات تموينية بالمخابز البلدية بقريتي قمن العروس، وإنفسط والتي تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن مواعيد العمل ببعض المخابز.

حملات تموينية استعداداً لشهر رمضان ببني سويف

هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات. كما تضمن التقرير متابعة تنفيذ المجالس القروية لإزالة في المهد لعدة حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بزمام قرية الميمون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات، بينما تم تنفيذ حملة لرفع المخلفات والقمامة والتي أسفرت عن 90 طن مخلفات وتوريدها إلى مصنع التدوير بالمنطقة الصناعية كوم أبو راضي، إضافة إلى رفع نواتج تطهير وتبطين الترع.

محافظ بنى سويف يتفقد مشروعات حياة كريمة

كما تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،اليوم، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، والذي تم إنشاؤه ، ضمن خطة الدولة التي تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية، تيسيرا على المواطنين ودعم الشفافية والنزاهة في مختلف القطاعات الخدمية، ورافق المحافظ اللواء جمال مسعودالسكرتير العام، والأستاذة داليا فيض الله مشرف تطوير المراكز التكنولوجية.

وتابع المحافظ سير العمل بالمركز، واستمع لشرح موجز عن كيفية العمل داخل الأقسام المختلفة بإدارات الديوان، والتعرف على النظام الرقمى الجديد الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة التخطيط، ومتابعة آلية ربط الإدارات المختلفة ببعضها البعض عن كيفية التواصل مع المواطنين وانجاز الأعمال ومستوى التغيير في مستوى الخدمات.