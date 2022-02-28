/682272/بالصور-أبو-جبل-يفوض-وكيل-سعودي-لتسويقه-في-الشرق-الأوسط

وقع صباح اليوم الإثنين محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك عقد تفويض حصري لوكيل الأعمال السعودي نواف المهدي، من أجل تمثيله في منطقة الشرق الأوسط، وتم التوقيع بحضور وكيل أعماله، شقيقه مصطفى أبو جبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واشارات التقارير منذ أيام قليلة عن رغبة نادي النصرالسعودي في ضم الحارس إلي صفوف الفريق، خلال الفترة القادمة.

تصريحات مرتضي منصور

وقال في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "تخاطيف مع شريف" على قناة الحدث اليوم: "أنا قولت مافيش قرار هيتاخد قبل ماتش الوداد، بعد ما خلص ناخد بقى القرارات".

وأضاف: " أنا اتسحملت استفزازات كتير من كارتيرون، ومستحملين كتير، وانا متضايق وزعلان زي جماهير الزمالك بالظبط".

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 3/1، على ملعب محمد الخامس، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

وبدأ الزمالك اللقاء بقوة وسجل هدف التقدم عن طريق أحمد سيد زيزو، في الدقيقة الثالثة من تصويبة صاروخية سكنت شباك التكناوتي.

ولكن يعود الوادا سريعاً، وسجل زهير المرتجي هدف التعادل بعد ارتباك من مادفعي الزمالك، ليسدد المرتجي الكرة لتسكن شباك محمد أبو جبل.

وظل الوداد يهاجم حتى سجلوا الهدف الثاني عن طريق أمين فرحان في الدقيقة 37، بعد خطأ من أبو جبل في إخراج الكرة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

يخوض الزمالك وفيوتشر يوم 2 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة العاشرة.

تقام الزمالك والجونة يوم 7 مارس المقبل بإستاد القاهرة في الجولة الثانية عشر.

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

الزمالك وفاركو يوم الثلاثاء 12 أبريل بإستاد القاهر الجولة الرابعة عشر.

الاتحاد والزمالك يوم 19 أبريل بإستاد الإسكندرية في الجولة الخامسة عشر.

الزمالك والمصري يوم 28 أبريل بإستاد برج العرب في الجولة السادسة عشر.

ايسترن كومباني والزمالك يوم 1 مايو باستاد المقاولون العرب في الجولة السابعة عشر.