/682273/مفاجأت-في-قائمة-الأهلي-لمواجهة-فاركو-بالدوري-الممتاز

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة فاركو في بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويلتقي الأهلي مع فاركو غداً الثلاثاء، في الساعة الثامنة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو بالدوري:

وضمت قائمة الفريق ٢٢ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم في الإسكندرية، استعدادًا لمواجهة فريق فاركو في الثامنة من مساء غد الثلاثاء باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة ببطولة الدوري الممتاز.

ترتيب جدول الدوري المصري

1 – بيراميدز 23 نقطة

2 – الأهلي 22 نقطة

3 – سموحة 22 نقطة

4 – الزمالك 19 نقطة

5 – المصري 15 نقطة

6 – فيوتشر 15 نقطة

7 – فاركو 15 نقطة

8 – الجونة 14 نقطة

9 – الاتحاد السكندري 13 نقطة

10 – إنبي 13 نقطة

11 – سيراميكا كيلوبترا 12 نقطة

12 – غزل المحلة 12 نقطة

13 – البنك الأهلي 11 نقطة

14 – طلائع الجيش 9 نقاط

15 – المقاولون العرب 8 نقاط

16 – مصر المقاصة 8 نقاط

17 – الإسماعيلي 3 نقاط

18 – إيسترن كومباني 3 نقاط.

نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة بكأس الرابطة

حقق فريق غزل المحلة الفوز على سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين ف الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح هشام عادل سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثامنة عشر ، من خلال صاروخية في الزاوية اليسرى من المرمى، ليرد سيراميكا عن طريق وينفول كوبينا بالتعادل في نفس الزاوية بصاروخية ولا أروع.