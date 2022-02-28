«جهود مكثفة وأجندة مزدحمة»..المستشار عبدالوهاب عبدالرازق من الإيقاع المتسارع بالجلسات إلى تمثيل البلاد بالخارج 

/682274/جهود-مكثفة-وأجندة-مزدحمةالمستشار-عبدالوهاب-عبدالرازق-من-الإيقاع-المتسارع-بالجلسات-إلى-تمثيل-البلاد-بالخارج

يبذل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجهودا مضاعفا لإعلاء راية العمل البرلماني داخل وخارج البلاد، من خلال إسهاماته المؤثرة خلال حضوره وقائع الجلسات العامة للمجلس، أو التواجد على رأس الوفود البرلمانية الرفيعة خارج البلاد، وهو الأمر الذي يكون له ناتج ملموس وفق مايرصد "دوت الخليج".

تمثيل البلاد

عقب ساعات من بذل مجهود فائق خلال وقائع الجلسات العامة أمس، توجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى إلى العاصمة المغربية الرباط، في زيارة رسمية تستغرق أسبوعًا، لحضور أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي.

ويأتي المستشار عبدالرازق ليكون خير ممثل عن الغرفة الثانية في البرلمان المصري العريق، فالرئيس السابق للمحكمة الدستورية العليا في البلاد، يمكنه أن يصبح "واجهة مشرفة" تحمل من الخبرات البرلمانية والقانونية والدستورية مايمكنه أن ينعكس إيجابا على صورة البلاد، فمن المنتظر أن يشارك «عبدالرازق» في منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية، والمقرر عقده بمقر مجلس المستشارين.

الجهود الفائقة

يعرف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الضغوط الكبرى وجداول الأعمال المزدحمة بالمسوؤليات التي يضطلع بها على أكمل وجه، حيث من المقرر أن يلتقي المستشار «عبدالرازق» بكل من النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين، راشيد الطالبي، رئيس مجلس النواب المغربي، وكذلك عدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلسين، لبحث تدعيم سبل التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين، كما سيلتقي رئيس مجلس الشيوخ، برئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش.

وعلى مدار الفترة الماضية لم يفوت المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أي من مناسبات الاحتفال بالأعياد الوطنية أو التهاني والتبريكات وحتى العزاءات إلا وكان حاضرا بقوة، فمؤخرا بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشيوخ السعودي بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، وتحدث حينها بلهجة دبلوماسية محببة، مؤكداً انه يوم يذكرنا بمناسبة عظيمة تم فيها وضع اللبنة الأساسية للبناء والوحدة فى شبه الجزيرة العربية والتى ارتفع معها دوماً الاستقرار والازدهارفي كل مجال.

الجلسات الثرية

بمجرد صعود رئيس مجلس الشيوخ على المنصة، إلا ويتلمس الجميع حالة من الانضباط الفائق والحرص الشديد من جانب النواب على إثراء النقاش النيابي، وهو الأمر الذي أرساه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق منذ لحظات الإنعقاد الأولى، والتي حرص خلالها على فرض حالة من الجدية والانضباط الفائق والشديد على إيقاع الجلسات العامة.

وقد رصد الجميع على مدار الساعات الماضية، نتاج الانعقاد لساعات أمس خلال الجلسات العامة، حيث الموافقة على قانون التأمينات الموحد، بالإضافة لنعي الكاتب الراحل محمود الكردوسي، وتطبيق اللائحة على النائب مصطفى سالمان، وذلك قبل ساعات من انطلاق رئيس الشيوخ إلى المغرب، ليبرهن بذلك على أنه أحد كبار رجال الدولة المصرية الأكفاء.