عبد العاطى يتفقد مشروعات الحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر

- الدكتور عبد العاطى يوجه بتنفيذ أعمال الحماية للأديرة التاريخية بوادي عربة

- تفقد دير الأنبا أنطونيوس وعدد من المناطق الجاري دراسة حمايتها من أخطار السيول

- تنفيذ ١٥٠٠ منشأ متنوع للحماية من أخطار السيول منذ عام ٢٠١٦

- نهدف للإطمئنان على جاهزية أعمال الحماية وقطاعات وجسور مخرات السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول

- (٣) بحيرات صناعية و (٣) حواجز توجيه بوادى عربة بسعة ١١.٥٠ مليون متر مكعب ، وقناة صناعية بطول ١٢ كيلومتر ، لحماية مدينة رأس غارب

- تفقد أحد الآبار الإستكشافية بمنطقة وادي عربة ضمن دراسة تقييم الإمكانات الجوفية بمصر

- حجز ٧٦٥ ألف متر مكعب من المياه خلال موجة السيول الأخيرة ، وهو ما يعكس الدور الهام لمثل هذه المنشآت في التخفيف من الآثار التدميرية للسيول

- الإعداد لطرح عدد من البحيرات الصناعية وسدود الإعاقة وحواجز التوجيه لحماية مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر

فى إطار الجولات الميدانية المتواصلة بمختلف المحافظات .. قام السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظة البحر الأحمر لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول ونهو هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن هذه الزيارة التفقدية لمخرات السيول وأعمال الحماية تهدف للإطمئنان على جاهزية أعمال الحماية وقطاعات وجسور مخرات السيول للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول بكفاءة عالية وبدون أى تأثير على المواطنين أو المنشآت التى تحميها ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن إستخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لإستخدامات الشرب والرعى ، مشيراً لتنفيذ ١٥٠٠ منشأ متنوع للحماية من أخطار السيول منذ عام ٢٠١٦ وحتى تاريخه ، وهو ما يعكس الإهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لهذا الملف الهام.

وقام الدكتور عبد العاطى بتفقد أعمال الحماية بمدينة رأس غارب وهى عبارة عن عدد (٣) بحيرات صناعية وعدد (٣) حواجز توجيه بوادى عربة بالزعفرانة بسعة تخزينية ١١.٥٠ مليون متر مكعب ، والجارى تنفيذها ضمن منظومة الأعمال التي تستهدف حماية مدينة رأس غارب من أخطار السيول والبنية التحتية وحماية طريق الغردقة الساحلى من أخطار السيول.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن إحدي البحيرات الجاري تنفيذها بوادي عربة بالزعفرانة تمكنت من حجز ٣٥٠ ألف متر مكعب من المياه ، بالإضافة لحصاد ٤١٥ ألف متر مكعب من المياه بوادي الحواشية برأس غارب ، بإجمالى ٧٦٥ ألف متر مكعب من المياه ، خلال موجة الأمطار الغزيرة والسيول التى تعرضت لها محافظة البحر الأحمر خلال يومي ١٨ ، ١٩ فبراير الماضى ، وهو ما يعكس الدور الهام لمثل هذه المنشآت في التخفيف من الآثار التدميرية للسيول.

كما تفقد سيادته القناة الصناعية والحاجز الترابى المقام خلفها والتى تمتد بطول ١٢ كيلومتر ، والتى يجرى تنفيذها حالياً لحماية مدينة رأس غارب من أخطار السيول.

كما تم تفقد عدد من المناطق الجاري دراسة حمايتها من أخطار السيول ومنها دير الأنبا أنطونيوس ، موجها بتنفيذ أعمال الحماية للأديرة التاريخية بوادي عربة.

كما تفقد سيادته أحد الآبار الإستكشافية التي تم تنفيذها بمنطقة وادي عربة ضمن المرحلة الأولى لحزمة الآبار الاستكشافية التي تم حفرها بعدد من مناطق الجمهورية لإستكشاف طبيعة وإمكانات الخزانات الجوفية بتلك المناطق ضمن دراسة تقييم إمكانات الخزانات الجوفية بمصر.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن أعمال الحماية الجارى تنفيذها حالياً لحماية مدينة رأس غارب تُعد إستكمالاً للأعمال المنشأة سابقاً وهى عبارة عن عدد (١) بحيرة صناعية وحاجز ترابى خلفها بوادى الدرب والتى تم نهوها عام ٢٠١٨ ، وعدد (٣) بحيرات صناعية وحاجز ترابى خلفها بوادى حواشية والتى تم نهوها عام ٢٠١٩.

كما أوشكت عملية إنشاء عدد (١) سد وعدد (١) بحيرة صناعية وحاجز ترابى خلفها وعدد (١) قناة صناعية بوادى القويح بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر على الإنتهاء.

كما يجرى حالياً الإعداد لطرح عدد من أعمال الحماية من أخطار السيول بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، عبارة عن عدد من البحيرات الصناعية وسدود الإعاقة وحواجز التوجيه ، وذلك إستكمالاً لمنظومة الحماية القائمة بالفعل وهى عبارة عن عدد (٥) سدود بمنطقة الشيخ الشاذلى التابعة لمرسى علم والتى تصل سعتها الاستيعابية إلى (٣) مليون متر مكعب من المياه ، وعدد (١) بحيرة وحاجز بوادى علم بمدينة مرسي علم ، وعدد (١) قناة وحاجز توجيه لحماية قرية عرب صالح بمرسي علم.

الجدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر قد شهدت أمطار غزيرة يوم الجمعة الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ ، وقد تمكنت أعمال الحماية بوادى حوضين بشلاتين وهى عبارة عن عدد (٢) بحيرة وعدد (٢) حاجز من حماية الأفراد والمنشآت وحصاد (٦) مليون متر مكعب من المياه.