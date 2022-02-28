رسميا.. الزمالك يفسخ التعاقد مع كارتيرون بالتراضى

قام مسئولى نادى الزمالك بفسخ التعاقد مع باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، فى ظل تراجع نتائج الفريق الفترة الاخيرة ، و أخرها الهزيمة امام الواداد المغربى بثلاثة اهداف مقابل هدف فى دورى أبطال أفريقيا.

وتم فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين بعد الجلسة التى جمعتهما بمقر النادى فى ميت عقبة .

كشف مصدر عن أن هناك جلسة جمعت إدارة نادى الزمالك والفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق، لبحث فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، بعد اتخاذ الإدارة البيضاء قراراً برحيل المدرب الفرنسى على خلفية تراجع نتائج الفريق، ويرغب كارتيرون فى الحصول على قيمة الشرط الجزائى المقدر بـ300 ألف دولار، فيما تحاول إدارة الزمالك تخفيض المبلغ.

وقال مصدر داخل نادى الزمالك إن هناك 4 مدربين لخلافة كارتيرون، وهم السويسرى جروس، والبرتغالى باتشيكو، ومدرب إسبانى يملك اسما كبيرا فى أوروبا لم يسبق له التدريب فى مصر، ومدرب آخر تتكتم إدارة الزمالك عن أى تفاصيل تخصه حتى هذه اللحظة.