«كان عندي اكتئاب حاد».. نجلاء بدر تفتح قلبها ببرنامج «كلام في الحب»

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نشرت الفنانة يسرا البرومو الخاص بحلقة من برنامجها الجديد «كلام في الحب» ، المقرر إذاعته مساء اليوم، عبر شاشة قناة mbc1 وكانت ضيفة الحلقة الجديدة التي ستذاع اليوم هي نجلاء بدر، والتي تحدثت خلال برومو الحلقة عن بعض أسرار حياتها الشخصية، وما تعرضت له من أزمات نفسية واكتئاب.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل البرومو الخاص بحلقة الفنانة نجلاء بدر وذلك خلال السطور القادمة.

نجلاء بدر ضيفة برنامج «كلام في الحب»

وكشفت الفنانة نجلاء بدر عن إصابتها بالإكتئاب الحاد في فترة ما في حياتها، وأنها ذهبت للأطباء النفسيين، وروت خلال الحلقة أسباب الاكتئاب، ونشرت يسرا برومو الحلقة عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، وعلقت يسرا عليه قائلة: استنونا الليلة في حلقة جديدة من برنامج كلام في الحب مع الفنانة نجلاء بدر، الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وبتوقيت السعودية.

تفاصيل برومو حلقة نجلاء بدر

وكان محتوى البرومو، ظهور نجلاء بدر وهي تتحدث عن أحد الأزمات التي مرت بها في حياتها، حيث قالت نجلاء: أنا جالي اكتئاب وروحت لطبيب أمراض نفسية، والدي هو من أصر على أن أتابع مع طبيب بسبب حالتي.

ومن الجدير بالذكر، أن نجلاء بدر سوف تتطرق في الحديث عن قصة حبها ورأيها في الحب، وكيف بدأت قصة حبها، وغيرها من الأمور الشخصية التي لم تفصح عنها من قبل، حيث تتحدث أيضًا عن أعمالها الفنية في الفترة القادمة.

يسرا تتحدث عن أول حب في حياتها

وقد تحدثت الفنانة يسرا في أولى حلقاتها من برنامجها «كلام في الحب» عن أول قصة حب عاشتها، والتي هي محور حلقتها الأولى خلال برنامجها الذي تقدمه عبر قناة mbc 1.

وقالت يسرا خلال برنامجها: أعجبت بزميلي في المدرسة، وكنت صغيرة جدا وهو كان أكبر مني؛ وعمره ما فكر يبصلي لأني أصغر منه طبعًا.

وأردفت يسرا، قائلة: بس أنا مستلمتش وفضلت وراه لحد ما حبني، وكنا بنلعب لعبة وهي أن كل واحد يكشف عن رأيه بـ زميله، وأنا كتبت اسمي وهو قال أني لطيفة وملفته للانتباه، وفرحت جدا وعرفت أنه معجب بيا.