/682275/أنقذوه-مرتين-أورام-طنطا-يعلن-إنقاذ-شاب-بعد-إجراء-عملية-دقيقة-بالجهاز-الهضمي

نجح فريق طبي بمركز أورام طنطا التابع للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، في استئصال ورم من الغدة الكظرية اليسرى لمريض يبلغ من العمر 40 عاماً، باستخدام تقنية المنظار الجراحي .وضم الفريق الطبي الدكتور عصام عطية استشاري جراحة الأورام ، والدكتور محمود سليمان اخصائى جراحة الأورام ، والدكتور ياسر عبد الشافي، اخصائى جراحة الأورام ، والدكتور خميس عبد الله استشاري التخدير ، والدكتورة فاطمة صبري اخصائى التخدير إلى جانب طاقم تمريض على أعلى مستوى .

من جانبه قال الدكتور محمود سليمان ان المريض كان يعانى من ارتفاع مستمر بضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب ، وعقب إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود ورم بالغدة الكظرية اليسرى وأضاف “سليمان” أنه تم إجراء الجراحة للمريض باستخدام تقنية المنظار الجراحى ، وهى أحدث التقنيات العلاجية المستخدمة فى هذا المجال، حيث تم استئصال الورم من الغدة الكظرية اليسرى بجانب استئصال المرارة، لافتاً إلى استقرار الحالة الصحية للمريض وخروجه من المستشفى بعد متابعة حالته الصحية، من جانب آخر قال الدكتور إسلام صبرى مدير المركز، ان المركز يستخدم التقنيات العلاجية الحديثة التى تساعد على علاج المرضى وفق الممارسات الطبية العالمية، مشيراً إلى أن المركز يقوم بإجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى المتقدمة بواسطة أطباء على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة

قام الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، اليوم الاثنين، بجولة بعدة قرى بمركز كفرالزيات لمتابعة مقترحات حياة كريمة والمشروعات التي ستنفذ بها وفق احتياجات المواطنين بها استعدادا لبدء التنفيذ على أرض الواقع ضمن المرحلة الثانية لبرنامج حياة كريمة وذلك بحضور علاء بهنسي رئيس مدينة كفرالزيات وهاني مصطفى نائب رئيس المدينة والمهندس خالد عمارة مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالزيات وكوكب مفرح رئيس الوحدة المحلية بقرية ابيار والعديد من الأجهزة التنفيذية.

وشملت الجولة قرية ابيار والنحارية وكفوربلشاي وتم معاينة الأراضي الفضاء بتلك القرى لإنشاء مدارس بها كذلك مبنى مستشفى ابيار المركزي لتوسعته والاستفادة بالبناء في الأراضي الخالية به وبناء مبنى جديد لمركز شباب القرية وتطوير الملاعب به وكذلك مبنى الوحدة البيطرية ووجه ببحث شكاوي بعض المواطنين بالقرية فيما يتعلق بأعمال البناء وصرف مساعدات من التضامن الاجتماعي وتكليف رئيس مدينة كفرالزيات بمتابعتها كما تفقد عطا مبني الوحدة المحلية بقرية كفوربلشاى وتقرربناء مركز شباب جديد يليق بالقرية والاستفادة من مساحة أراضي الأوقاف وأملاك الدولة لإنشاء مدرسة وخدمات بها كما تفقد عطا الأعمال التجميلية التي قام بها بعض شباب قرية كفوربلشاي وإنشاء بوابة تجميلية بمدخل القرية وزراعة أشجار وزهور لتجميل البيئة.