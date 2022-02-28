/682277/الزمالك-يعلن-فسخ-التعاقد-مع-باتريس-كارتيرون-بالتراضي

قرر مسؤولو نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي، فسخ التعاقد بشكل رسمي مع باتريس كارتيرون مكتفيا بالفترة الماضية التي قضاها داخل النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعقد مسئولي الزمالك جلسة مع المدير الفني وتم الانفصال بالتراضي بين الطرفين، وانتهاء التعاقد بشكل رسمي.

تراجعت نتائج مباريات نادي الزمالك الأخيرة من خسارة لتعادلات، في بطولة الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا، والخروج من كأس الرابطة، زادة العقبات على الفريق الأول في مختلف البطولات، لينفجر غضب رئيس النادي.

كارتيرون يلجأ للسفارة الفرنسية والاتحاد الدولي

تشهد الساعات الجارية عبر المواقع الإخبارية المختلفة، تناول خبر توجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق الزمالك، إلى سفارة بلاده بمصر، بجانب الاتحاد الدولي لكرة القدم لتقديم شكوى ضد مجلس إدارة نادي الزمالك.

ذكرت التقارير المنتشرة أن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه يمتلك ونشر تسريبات تليفونية للفرنسي باتريس كارتيرون، مع وكيل أعماله في الفترة الأخيرة، والتي هاجم فيها كارتيرون نادي القلعة البيضاء.

سبب إقالة باتريس كارتيرون

تراجعت نتائج مباريات نادي الزمالك الأخيرة من خسارة لتعادلات، في بطولة الدوري المصري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا، والخروج من كأس الرابطة، زادة العقبات على الفريق الأول في مختلف البطولات، لينفجر غضب رئيس النادي.

يعرف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالعصبية والمعاملة القاسية مع المقصر في عمله أو الخزل، والتي شاهدها في الفرنسي باتريس كارتيرون في الفترة الأخيرة وتراجع نتائج الفريق.

مرتضى منصور عن تقديم شكوى ضد كارتيرون

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول مستوى الزمالك في الفترة الأخيرة مع كارتيرون المدير الفني للفريق.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث ببرنامج “تخاطيف مع شريف": “ أحنا استلمنا النادي الدنيا خراب، وأستحملنا ما هو فوق طاقتنا، وجيينا لاقينا اللاعيبة لديها مستحقات متأخرة".