/682282/محافظ-بورسعيد-يتفقد-محطة-مياة-الشرب-سلام

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول مكونات ومراحل إنشاء محلية تحلية المياه، وكيفية سير العمل بداخلها، لافتا أن المحطة تعمل بطاقة 250 ألف م3، والمرحلة الأولى منها تعمل بطاقة 150 ألف م3، وتعمل على تغذية مدينة سلام والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لخدمة ٢مليون مواطن، مشيرا أن تكلفة إنشاء المحطة تبلغ ٢مليار ونصف وأكد محافظ بورسعيد أن محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد تعد أقوى محطة كتصميم لمعالجة مياه البحر في مصر، حيث تتكون المحطة من خطين بطول 650 م وقطر1800م ويتم رفع المياه من المأخذ البحري لوحدات المعالجة الابتدائية ثم مرحلة التنقية الفائقة ومرحلة فصل الأملاح الزائدة في المياه حتى تصل للمرحلة النهائية والتي يتم خلالها إضافة مكونات صالحة للشرب طبقا لمواصفات وزارة الصحة.

محافظ بورسعيد يتفقد محطة مياة الشرب “سلام”

وتم الانتهاء من تنفيذ المحطة وتشغيلها في نوفمبر 2020 وأوضح المحافظ أنه يتم ضخ ما يقرب من ٢مليار م3 من المياه لتعمير سيناء من خلال محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد، ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بحوالي 5.60 مليون م3/ يوم، فضلا عن أقامة محطة أخري لتحلية المياه بمدينة بورفؤاد خلال الفترة القادمة، ويأتي ذلك في إطار خطة القيادة السياسية لتوفير محطات لتحلية المياه بجميع المدن الساحلية المصرية تعمل على تغذية المناطق العمرانية الجديدة.

محافظ بورسعيد يتفقد مشروعات حياة كريمة

كما تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مجزر بورسعيد بجنوب المحافظة، لمتابعة سير ومستجدات العمل داخلها. وأطلع المحافظ على أقسام المجزر وٱلية وآجراءات الذبح المتبعة، ووجه محافظ بورسعيد بتطوير الخدمات المقدمة بالمجزر، والعمل على زيادة سعة المجزر لاستقبال أكبر عدد من الماشية، وتحسين الخدمة وتطويرها بالمجزر، لافتا لأهمية المجزر ببورسعيد الذى يوفر خدمة للمواطن بأسعار مناسبة ويحقق معايير السلامة فى ذبح الماشية، موجها برفع كفاءة المجزر خلال الفترة المقبلة استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم .

وعلى صعيد آخر سلم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، أول دفعة من مبادرة السيد رئيس الجمهورية لإحلال وتجديد السيارات المتقادمة والتي مر عليها أكثر من عشرين عاما بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي وذلك بعدد 24 سيارة جديدة للمواطنين، وذلك خلال احتفالية بديوان عام محافظة بورسعيد وبحضور عدد من المواطنين أصحاب السيارات واسرهم .