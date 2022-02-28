/682284/علاء-عابد-حديث-الرئيس-إتسم-بالمصارحه-والشفافية-ولابد-من-تكاتف-أجهزة-الدولة-للوصول-إلى-معدل-نمو-سكاني-منخفض

أكد النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال اطلاق فعاليات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إتسم بالشفافية والصراحة كعادته، مؤكدا أن الحديث الرئيس حمل العديد من الرسائل أكدت على ضرورة مواجهة خطر المشكله السكانية وأبعاد هذه القضية.

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وأشار النائب الأول للبرلمان العربي، إلى أن تنمية الأسر المصرية هو هدف من أهداف الجمهورية الجديدة وبناء وعي المواطنين، وأن تنمية الأسرة تضم فى محتواها تنميه رفع مستوى الخصائص السكانية، و التي تشمل جودة التغذية، الرعاية الصحية، التعليم، و توفير فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن تحسين مستوى الأسر المصرية لا يقتصر على الحكومة فحسب، بل المواطن شريك أساسي ور ئيسي لاحداث التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

علاء عابد: لابد من تكاتف أجهزة الدولة للوصول إلى معدل نمو سكاني منخفض

وطالب عابد، جميع أجهزة الدولة بالتكاتف للوصول إلى معدل نمو سكاني منخفض، فاستمرار الأزمة السكانية فيه خطورة كبيرة على مايتم من مشروعات قومية، وفيه خطورة كبيرة على استمرار النجاحات التي تحققها الدولة في مسيرة التنمية الاقتصادية، وبالتالي نبحث عن وسائل وأساليب غير تقليدية لمواجهة هذه المشكلة التي استمرت لعقود طويلة.

وأضاف أن الزيادة السكانية يؤثر سلبًا على مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والصحة والإسكان ومستوى المعيشة وتناقص الخدمات للمجتمع بشكل عام و للأفراد بشكل خاص والإضرار بالبيئة واستنزاف الموارد الطبيعية لاسيما الأرض الزراعية ومصادر الطاقة وخفض نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والغذائية

وتابع أنه في ضوء استمرار الزيادة السكانية ستجعل المواطن لا يشعر بالإنجازات التى تقوم بها الدوله فى كافة المجالات، من أجل أن يعيش حياة كريمة، مشيرًا إلى أنه لم تكن أبدا مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها مسئولية يدخل فيها المواطن، متابعا: من المهم أن يدرك أنه مسئول وشريك أساسي لضبط النمو السكاني أملا في الوصول إلى معدلات زيادة سكانية تتناسب وتتوافق مع نمو الاقتصاد